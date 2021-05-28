تايلاند تستعين بلقاح سينوفارم لمواجهة كورونا

أكدت السلطات الصحية التايلاندية موافقتها على الاستخدام الطارئ للقاح سينوفارم الصيني؛ لمواجهة انتشار فيروس كورونا، ليصبح هذا اللقاح الخامس الذي يتعمده البلد الآسيوي للقضاء على الفيروس السريع الانتشار.

وأكد بايسان دانكوم المسؤول في وزارة الصحة التايلاندية طلب بلاده مليون جرعة من لقاح سينوفارم الصيني، وأشار لأنّ هذه الجرعات ستصل البلاد خلال شهر يونيو القادم.

وأوضحت أكاديمية تشولابورن الملكية أنّ اللقاح الصيني آمن، وأثبت فعاليته في الصين وفي الدول التي قامت باستخدامه، وأنّ الموافقة الطارئة التي حصل عليها من منظمة الصحة العالمية دفعتها للثقة به واعتماده كلقاح خامس لكورونا.

يُذكر أنّ تايلاند سجّلت منذ انتشار المرض في بداية العام الماضي أكثر من 143 ألف إصابة وحوالي 920 حالة وفاة.

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