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لصوص يُفجرون ماكينة صراف ويسرقون الأموال الموجودة فيها

تم النشر منذُ 25 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهدت مدينة هرتسوجنرات الواقعة غربي ألمانيا حادثةً غريبة، حيث قام 3 لصوص بتفجير ماكينة صراف، وسرقة الأموال الموجودة فيها قبل أن يلوذوا بالفرار.

وتسبب الحادث بتطاير مجموعة كبيرة من الأوراق النقدية التي قام الأشخاص الموجودين في الشارع بالتقاطها، وبتناثر قطع من حطام الماكينة في المكان.

وقالت السلطات المحلية إنّ كاميرا المراقبة أظهرت قيام اللصوص بتفجير الآلة، الأمر الذي تسبب برعب كبير لسكان المنطقة، وطلبت من سكان المدينة الابتعاد عن مكان التفجير لاحتمال وجود متفجرات لم تنفجر بعد وسط الحطام.

وطلبت الشرطة الألمانية من الأشخاص مساعدتها في التعرف على هوية اللصوص، وقالت إنّها ستواصل تحقيقاتها في الحادث حتى تتمكن من إلقاء القبض عليهم، وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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