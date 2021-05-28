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شاومي تُطلق سماعة بميزة إلغاء الضوء وسعر منخفض

تم النشر منذُ 24 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت شركة شاومي الصينية عن سماعة جديدة بتكلفة منخفضة وميزة إلغاء الضوضاء، أطلقت عليها Redmi AirDots 3 Pro.

وستعمل السماعة الجديدة بمحرك 9 مم، وبـ3 من الميكرفونات التي تعمل على إلغاء الضوضاء النشطة، والتي تساعد على خفض الضوضاء النشطة حتى 35 ديسيبل.

وستحتوي السماعة على بطارية بسعة 35 ميلي أمبير تجعل السماعة تعمل لمدة 6 ساعات عند إيقاف ميزة إلغاء الضوضاء النشطة، و3 عند تشغيلها، بالإضافة لوجود حافظة بقدرة 470 ميلي أمبير تتيح شحن السماعة لـ27 ساعة إضافية.

وتتميز السماعة الجديدة بقدرتها على مقاومة الماء والغبار وفق معيار IPX4، وستتوفر بلوني الأسود والأبيض.

يُذكر أنّ شاومي ستطرح سماعتها الجديدة في الأسواق العالمية بدءاً من 11 يونيو القادم، بسعر يصل إلى 47 دولارا أمريكيا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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