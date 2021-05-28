أفضل الحواسيب الهجينة 2X1 في عام 2021

تأكد أن أفضل الحواسيب الهجينة 2-in-1 اختلفت جزءاً وموضوعاً عما كانت عليه في السابق. اليوم، أصبحت الحواسيب الهجينة وسيلة مثالية لجميع أنواع المستخدمين، سواء المحترفين ورجال الأعمال أو حتى للمستخدمين العاديين. تأتي أفضل الحواسيب الهجينة في عام 2021 بوزن خفيف للغاية وفائقة النحافة لكي تتمكن من التنقل معها بسهولة من مكان إلى أخر دون أن تشعر حتى بوجودها معك. ولكن هل تعتقد أنك ستضحي بأي شي معها؟ إطلاقاً.

لحسن الحظ أنها أصبحت تتمتع بمعالجات مركزية قوية قادرة على التعامل مع جميع الأعمال الثقيلة وتعدد المهام بسهولة. الجانب السلبي الوحيد فيها أنها لا تحتوي على بطاقات رسومية منفصلة، أو نادراً جداً إذا احتوت على أي منها. ولذلك، هل لا تعتبر الوسيلة المثالية إذا كنت تبحث عن لاب توب مناسب للألعاب.

إذا كنت تحتاج لاب توب للألعاب، فننصحك بأن تلقي نظرة على مقالة أفضل الحواسيب المحمولة التي ننصح بشرائها في 2021 وستجد من بينها خيارات عديدة تصلح للألعاب. ولكن لا تدع اليأس يتملك منك إذا كنت تتمنى امتلاك لاب توب هجين. تحتوي الحواسيب الهجينة الحديثة على معالجات رسومية مدمجة قادرة فعلياً على تشغيل بعض الألعاب الحديثة والاستمتاع بمشاهدة الأفلام عالية الجودة. ربما تضحي فقط بجودة الفيديو العالية مع بعض الألعاب، ولكن معالجات الجيل الحادي عشر من إنتل تتمتع بمعالج Iris Xe Graphics وبعضها على Iris Plus.

من الممكن أن تجد لاب توب هجين بسعر رخيص بمعالج مركزي الجيل الثامن أو العاشر ويحتوي على معالج رسومي مدمج Intel UHD Graphics ومن المتوقع أن يقدم لك تجربة لعب مناسبة خاصة وأن شاشات الحواسيب الهجينة صغيرة الحجم لا تفرض جهد عالي على موارد الهاردوير. والآن، نعتذر لكم إذا كانت المقدمة طويلة قليلاً، ودعونا نتعرف على مجموعة من أفضل الحواسيب الهجينة التي اخترناها لكم بعناية شديدة، فهيا بنا نتعرف عليها وعلى أهم ما يميزها.

ملحوظة أخيرة: تذكر أن السعر يختلف بناءً على عتاد الهاردوير الذي ستختاره بنفسك وثت الشراء، بمعنى أنه هناك أكثر من طراز واحد من نفس اللاب توب، فمن الممكن أن يحتوي على 8 أو 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، من الممكن أن يحتوي على معالج Core I3 أو Core I5 أو Core I7. أيضاً الأمر متوقف على حسب السعة التخزينية التي تحتاج إليها. ولذلك، إذا شعرت أن هناك لاب توب هجين من هذه القائمة مناسب لك، فيجب أن تختار بنفسك المواصفات الفنية التي تناسب استخداماتك الحالية والمستقبلية أيضاً، وبناءً عليه يتم تحديد السعر.

أفضل الحواسيب الهجينة في 2021

1- HP Elite Dragonfly

هذه هي ليست المرة الأولى التي نوصيكم فيها بالتفكير في لاب توب HP Elite Dragonfly هذا العام. للأسف الشديد قد يكون سعره مرتفع للغاية ولكنه واحد من أفضل التصاميم التي رأيناها في عام 2021 لاي لاب توب هجين. يحتوي اللاب توب على معالج الجيل الثامن من إنتل، ومن الممكن أن تكتفي بمعالج Core I3 أو تذهب مع الطراز الذي يحتوي على معالج Core I5 إذا كانت لديك أعمال ثقيلة.

المعالج الرسومي Intel UHD 620 وسعة التخزين الداخلية حجمها 256 جيجابايت. ذاكرة الوصول العشوائي تبدأ مع 8 جيجابايت وتنتهي مع 16 جيجابايت. للوهلة الأولى، ستشعر أنه لاب توب هجين عادي جداً، ولكن تأكد أنه على أعلى درجات الجودة في سياق الحديث عن خامات التصنيع. يوفر بيئة عمل مرنة وسلسة بفضل وزنه الخفيف للغاية.

الشاشة قياسها 13.3 بوصة، ولكن من أهم أسباب ارتفاع سعر هذا اللاب توب هو دقة العرض التي تأتي بدقة عالية الجودة 4K مع معدل سطوع 550nits مما يجعله خيار مثالي للعمل في الغرف الساطعة وضوء النهار المشمس. هو لاب توب هجين للأعمال في المقام الأول، ومع ذلك قد يكون خيار مثالي للاستمتاع وقضاء وقت استرخاء سعيد في مشاهدة بعض مقاطع الفيديو والأفلام عالية الجودة.

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2- Dell XPS 13 2-in-1

لو كان الأمر بيدي، كنت سأقول لك رجاءً هذا هو اللاب توب الهجين الذي تتمنى امتلاكه وتحتاج إليه. ثق أن هذا اللاب توب كان أفضل خيار في عام 2020 خلال أغلب مراجعات مواقع الطرف الثالث. وإذا كنت تتساءل لماذا تحديداً، فالإجابة بفضل التصميم الجديد الذي استخدمته شركة Dell في تصميم الشاشة من الحافة إلى الحافة لدرجة أنك لا تشعر بوجود أي إطارات، ومع ذلك، هناك ذاكرة رامات تعمل بسرعة 4267MHz.

الشاشة قياسها 13.4 بوصة مع معالج الجيل العاشر Core I7-1065G7 أو بالطبع يمكنك الذهاب مع الطراز الجديد للعام الحالي الذي يحتوي على معالج الجيل الحادي عشر، ولكن فرق السعر بين كلاهما رهيب، حوالي 600$. ولكن بالحديث عن أداء المعالجة الرسومية والبطارية التي تأتي بعمر ملحمي، فهذا اللاب توب خيار مثالي لجميع أنواع الأعمال والاستخدامات.

بالتأكيد لو كنت تمتلك الميزانية الكافية، لنصحتك فوراً بالاتجاه نحو الطراز الذي يحتوي على معالج الجيل الحادي عشر وذاكرة وصول عشوائي حجمها 32 جيجابايت لكي تكون مطمئن على مستقبل أعمالك بشكل كامل. وعلى الرغم أن الشاشة بدقة +FHD، إلا أنها تتمتع بإضاءة ساطعة وألوان نابضة بالحياة تجعله خيار رائع لجميع الاستخدامات العملية والترفيهية.

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3- HP Spectre x360 (2021)

ترقية رائعة واستثنائية إن كنت تتمنى امتلاك أحدث الحواسيب الهجينة التي تتمتع بمعالج إنتل الجيل الحادي عشر ذات المعالج الرسومي المتطور Iris Xe Graphics. هذا اللاب توب الهجين يمكنك التنقل به بسهولة والاعتماد عليه في بعض الأعمال الثقيلة جداً مثل المونتاج وتحرير الفيديو والصور والبرامج الإنتاجية بكل سهولة وحرية، وتأكد أنه لن يخذلك.

بالتأكيد لكي شيء سبب، والسبب في ذلك أنك من الممكن أن تذهب مع النسخة التي تحتوي على شاشة تدعم اللمس قياس 15.6 بوصة بدقة عرض 4K بدلاً من FHD وبهذا الشكل سيكون خيار جيد في العمل على برامج التصميم والنمذجة ثلاثية الأبعاد. من خلال المراجعات فهو يمتاز بعمر بطارية ملحمي وأداء قوي جداً على صعيد الأعمال والتصميم أنيق وراقي جداً.

الجانب السلبي الوحيد أن سعره مرتفع جداً وصوت المراوح عالي أثناء الضغط، ولكن هذه مشكلة شائعة مع جميع الحواسيب القوية. إذا كنت تريد التوفير في السعر، فمن الممكن أن تذهب مع النسخة التي تحتوي على معالج الجيل الثامن، ولكن النسخة الحديثة التي تحتوي على معالج إنتل الرسومي الجديد خيار جيد جداً لبعض الأعمال الجادة، وأحياناً قد يكون وسيلة جيدة للاستمتاع ببعض الألعاب الحديثة على جودة فيديو متوسطة.

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4- Acer Spin 5 (2020)

نعم، على الرغم أننا في عام 2021 ولكن ننصحكم بالتفكير في نسخة Acer Spin 5 لعام 2020 لأنها أكثر من ممتازة، بالإضافة إلى ذلك سعرها مناسب جداً لأصحاب الميزانيات المتوسطة. كل شيء رائع في اللاب توب بدءاً من شاشته التي تعمل بدقة عرض 2256*1504 قياس 13.5 بوصة، مروراً بمعالج الجيل العاشر طراز Core I5 أو Core I7، وحتى عمر البطارية المذهل وميزة القلم المُرفق مع اللاب توب.

الجانب السلبي الوحيد هو العديد من تطبيقات الــ Bloatware الافتراضية التي ستتعامل معها، ولكنها مشكلة سهلة ويمكن التغاضي عنها. جميع المزايا التي يحتوي عليها لاب توب Acer Spin 5 تجعله خياراً مثالياً لرجال الأعمال والمهنيين والطلاب وعامة المستخدمين على حد سواء.

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5- Lenovo Yoga 9i

قمنا بترشيحه في موضوع أفضل الحواسيب المحمولة في عام 2021، وقمنا بترشيحه ثانية في موضوع أفضل الحواسيب المحمولة للطلاب في عام 2021، وهذه هي المرة الثالثة التي نعتبره فيها من أفضل الحواسيب الهجينة في عام 2021. في الحقيقة استطاعت Lenovo أن تظهر قدراتها الخاصة مع هذا الطراز بالتحديد وهذا الأمر بات واضحاً من خلال جميع مراجعات مواقع الطرف الثالث.

معالج مركزي خارق الجيل الحادي عشر يبدأ من Core I3 وحتى Core I7، بالإضافة إلى ذلك شاشته رائعة قياس 14 بوصة وخاصة التي تأتي بدقة 4K، ولكن من الممكن أن تكتفي بالطراز الذي يحتوي على شاشة بدقة FHD، ولكن الشاشة ذات الدقة العليا رائعة وتدعم اللمس مع ميزة Dolby Vision و HDR 400. يمتاز بعمر بطارية طويل جداً وتصميم أنيق وأداء صلب، ولكن للأسف السعر غالي جداً. قد لا يتحمله إلا من يحب منتجات Lenovo على وجه التحديد.

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6- Lenovo ThinkBook 14s Yoga

إذا كنت من عشاق Lenovo وتريد بديل قياسي للاب توب Yoga 9i بسعر أفضل، فهذا هو الخيار البديل مباشرة. لن تشعر بأي اختلاف بين كلاهما. معالج الجيل الحادي عشر الذي يوفر أداء قوي مع ميزة القلم المضمن وحتى عمر البطارية. هذا الطراز من الممكن أن يحتوي على ذاكرة وصول عشوائي بحجم 24 جيجابايت DDR4 3200MHz. مع شاشة رائعة لامعة قياس 14 بوصة بدقة عرض 1080p.

الاختلاف الوحيد الذي يستحق أن نذكره أن عمر بطاريته ليس بنفس مستوى بطارية Yoga 9i ولكنه واحد من أفضل الحواسيب الهجينة في عام 2021 التي تحصد مراجعات إيجابية على جميع مواقع البيع الإلكترونية.

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7- Lenovo Yoga C940

أستطيع أن أؤكد لك أن شركة Lenovo فعلت كل ما في وسعها وأنفقت كل ما لديها على لاب توب Yoga C940 كي تجعله واحد من أفضل الحواسيب الهجينة في عام 2021. التصميم ممتاز والأداء رائع بفضل معالج إنتل الجيل العاشر ومكبرات صوتية مزودة سماعات إضافية لإنتاج صوت نقي وعالي الجودة وعمر بطارية طويل ولوحة مفاتيح مريحة للغاية. في الحقيقة هو لاب توب هجين فائق النحافة ولكن الجانب السلبي الوحيد فيه أن سعره مرتفع أيضاً.

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8- Microsoft Surface Book 3

في الحقيقة هناك العديد من المميزات في لاب توب Surface Book 3 من مايكروسوفت، ولكن هناك الكثير من العيوب أيضاً. فعلى سبيل المثال يحتوي اللاب توب على معالج مركزي الجيل العاشر من إنتل طراز Core i5-1035G7 أو i7-1065G7 ولكن أداؤها متواضع جداً من خلال المراجعات.

على الرغم من ذلك هو يحتوي على معالج رسومي قوي من انفيديا GTX 1660 بتصميم Max-Q وشاشة رائعة قياس 13.5 بوصة أو 15 بوصة.

الجانب السلبي الوحيد أن لوحة التاتش باد ليست بالمستوى المطلوب، على الرغم أن لوحة المفاتيح نفسها مريحة جداً ورائعة وأفضل حتى من لوحة مفاتيح أجهزة Macbook. التصميم رائع ودقة عرش الشاشة عالية جداً بألوان نابضة بالحياة، ولكن السعر مرتفع جداً بشكل مبالغ فيه. ولكن بكل تأكيد هو لاب توب هجين أنيق ننصحكم بالتفكير به إذا كانت الميزانية متوفرة.

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