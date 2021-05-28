سامسونغ تُطلق حاسوباً لوحياً جديداً بشاشة بدقة FHD+

رفعت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية النقاب عن حاسوب جديد بشاشة بدقة FHD+ ومواصفات مميزة، أطلقت عليه Galaxy Tab A7 Lite.

وسينبض بداخل هذا الجهاز معالج Helio P22T ثماني النوى، ونظام تشغيل Android 11 وواجهة One UI 3.1.

وزودت الشركة الكورية الجنوبية الجهاز الجديد بشاشة مقاس 8.7 بوصة ودقة عرض 1340*800 بيكسل، وجودة عرض FHD+، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 2 ميغا بيكسل، وأخرى خلفية بدقة 8 ميغا بيكسل.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا التاب بسعة 32 و64 غيغا بايت قابلة للزيادة من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فستصل سعتها لـ3 و4 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 5100 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 15 واط، واي فاي، بلوتوث، مستشعر للبصمات، منفذ 3.5 للسماعات، بالإضافة لـ4 سماعات من نوع استريو.

يُذكر أنّ الشركة الكورية الجنوبية ستطرح جهازها الجديد في الأسواق العالمية خلال يونيو القادم، بسعر يتراوح ما بين 205 و242 دولارا أمريكيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية