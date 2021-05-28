HP تكشف عن أنحف “كروم بوك” في العالم

أزاحت شركة HP الأمريكية الستار عن أنحف حاسوب “كروم بوك” في العالم، والذي حمل اسم Pro c640 G2.

وسيعمل بهذا الجهاز معالج Intel Tiger Lake-U من الجيل 11، وبطاقة رسوميات Iris Xe iGUP.

وسيأتي الحاسوب الجديد بسمك 16.5 ملم ليكون أنحف كروم بوك في العالم، وبشاشة مقاس 16 بوصة، وستحتوي الشاشة على كاميرا ويب HD، مع غطاء لعدستها للحفاظ على الخصوصية.

وستبلغ مساحة الذاكرة الداخلية لهذا الحاسوب من نوع SSD بسعة 256 غيغا بايت، أما الذاكرة العشوائية فستأتي بسعة 16 غيغا بايت.

وسيحتوي الحاسوب على بطارية بسعة 58 واط، تجعل الحاسوب يعمل لمدة 12.5 ساعة، منفذي USB-C، منفذ USB-A، منفذ HDMI، ومنفذ 3.5 للسماعات.

يُشار إلى أنّ HP ستُطلق الحاسوب الجديد في الأسواق العالمية خلال الفترة القادمة، بسعر يصل إلى 419 دولارا أمريكيا.

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