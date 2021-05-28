جديد آيسر حاسوب دفتري بتصميم نحيف

أزاحت شركة آيسر التايوانية الستار عن حاسوب دفتري جديد بتصميم نحيف أطلقت عليه Acer Swift X.

وسيعمل هذا الجهاز بمعالجات Ryzen 5000U الحديث، وكرت شاشة GeForce RTX 3050 Ti.

وزودت الشركة التايوانية حاسوبها الجديد بشاشة IPS مقاس 14 بوصة وجودة عرض FHD وسطوع 300 نيت، وتغطية نطاق الألوان sRGB بنسبة 100%.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز من نوعSSD بسعة 2 تيرا بايت، أما الذاكرة الداخلية فستأتي بسعة 16 غيغا بايت.

وسيحتوي الحاسوب على بطارية بقوة 95 واط تجعل الحاسوب يعمل لمدة 14 ساعة بشكل متواصل، ونظام تبريد جيد عبر فتحات في لوحة المفاتيح.

يشار إلى أنّ الشركة الأمريكية ستطلق الحاسوب الدفتري الجديد في الأسواق العالمية بسعر يتراوح ما بين 900 و1400 دولار أمريكي.

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