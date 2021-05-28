لينوفو تطلق حاسوب لوحي داعم لشبكات الجيل الخامس

كشفت شركة لينوفو الصينية عن حاسوب لوحي جديد داعم لشبكات الجيل الخامس أطلقت عليه Pad Pro 5G.

وسينبض بداخل هذا الجهاز معالج Snapdragon 870، ونظام تشغيل Android 11، وواجهة ZUI 12.5، ومعالج رسوميات Adreno 650.

وزودت الشركة الصينية حاسوبها اللوحي الجديد بشاشة OLED مقاس 11.5 بوصة، وبدقة عرض 1600*2560 بيكسل، ومعدل سطوع 420 شمعة.

وستدعم الشاشة تقنيات Dolby Vision، وHDR 10، مما يساعد على عرض الفيديوهات بدقة عالية، وستضم كاميرا أمامية بدقة 5 ميغا بيكسل، وكاميرا خلفية بدقة 13 ميغا بيكسل.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 128 غيغا بايت قابلة للزيادة من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فستصل سعتها حتى 6 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 8600 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 22 واط، واي فاي، بلوتوث، مستشعر للبصمات، ومنفذ 3.5 للسماعات.

يذكر أنّ الشركة الصينية لم تعلن عن موعد طرح الحاسوب اللوحي الجديد ولا عن سعره.

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