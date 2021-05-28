أوروبا تسمح بتطعيم الأطفال ضد كورونا بلقاح فايزر بوينتك

أعلنت وكالة الأدوية الأوروبية يوم 28 الجاري عن موافقتها على استخدام لقاح فايزربيونتكللأطفال ليكون هذا اللقاح الأول الذي ينال موافقة السلطات الصحية في أوروبا لتحصين الأطفال في أوروبا ضد الفيروس السريع الانتشار.

وأفادت الوكالة الأوروبية إنّ هذا اللقاح سيستخدم لتطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 12 و15 سنة.

وعبّر مدير استراتيجية التطعيم لدى الوكالة الأوروبية ماركوكالفريزي لموافقة السلطات على استخدام هذا اللقاح للأطفال واليافعين، وقال إنّ هذا اللقاح يساعد على عودة الأطفال لمدارسهم وتخفيف قيود كورونا.

يذكر أنّ الدول الأوروبية نجحت حتى الآن بتطعيم نسبة كبيرة من الكوادر الطبية وكبار السن، وبدأت بتطعيم البالغين في محاولة منها للحد من انتشار فيروس كورونا، وتخفيف عدد الإصابات.

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