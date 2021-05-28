المخرج المصري محمد عبد العزيز يصاب كورونا

أكدّ الفنان المصري كريم عبد العزيز إصابة والده المخرج المصري محمد عبد العزيز بفيروس كورونا المستجد.

حيث نشر على حسابه في موقع فيس بوك منشوراً ناشد من خلاله متابعيه بالدعاء لوالده الذي أصيب بالفيروس.

وحظي منشور النجم المصري بتعاطف عدد كبير من متابعيه الذين تمنوا الشفاء العاجل لوالده.

من جهةٍ أخرى أكدّت بعض التقارير الصحفية نقل المخرج المصري للمستشفى، وأشارت لأنّ حالته الصحية جيدة للغاية، وأكدّت بأنّه موجود حالياً في قسم العزل، ودعت مروجي الشائعات لعدم إطلاق شائعات عن حالته الصحية.

ويعد المخرج المولود عام 1940 واحداً من أهم المخرجين في مصر، حيث بدأ مسيرته في سبعينيات القرن الماضي، واتجه نحو النمط الكوميدي، حيث أخرج مجموعة من الأعمال أبرزها عالم عيال عيال، خلي بالك من جيرانك، البعض يذهب للمأذون مرتين، وعلى باب الوزير.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية