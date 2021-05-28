أمريكي بسن الـ 75 عاماً يصل لقمة العالم

دخل الأمريكي آرثر موير موسوعة غينيس للأرقام القياسية بعدما أصبح أكبر أمريكي يصل لقمة إيفرست.

حيث وصل الرجل البالغ من العمر 75 للقمة التي يصل ارتفاعها 8848.86 يوم الأحد الماضي 23 مايو الجاري.

وبذلك حطم آرثر الرقم القياسي السابق المسجل باسم الأمريكي بيل بورك الذي تسلق الجبل عام 2009 عندما كان بسن 67 عاماً.

وأفاد قائد الرحلة جاريت ماديسون إنّ آرثر أظهر إصراراً وإرادة كبيرة من أجل الوصول إلى رأس العالم، وأكدّ على أنّ الرحلة التي انطلقت من المخيم ظهر يوم السبت 22 مايو وصلت القمة ظهر يوم الأحد 23 مايو.

يذكر أنّ السلطات النيبالية سمحت مجدداً للمغامرين بتسلق القمة مجدداً بعدما منعت في العام الماضي الرحلات بسبب انتشار فيروس كورونا.

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