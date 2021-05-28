سفير بلجيكا في كوريا الجنوبية يخسر منصبه والسبب زوجته

قررت بلجيكا إنهاء مهمة سفيرها بيتر ليكويه في كوريا الجنوبية بعد 3 سنوات من تعيينه بسبب تصرف غير مسؤول من امرأته.

حيث قامت زوجته شيانغ شوي تشو يوم 9 أبريل الماضي بصفع عاملة في أحد متاجر العاصمة الكورية الجنوبية سيؤول أثناء محاولتها منعها من الوصول لزميلتها التي طالبتها بثمن قطعة الملابس التي اشترتها.

وأكدّت رئيسة الوزراء بلجيكا صوفي فيلمس اعتذار زوجة السفير للموظفة عن تصرفها غير المقبول، وقالت إنّها رفعت الحصانة الدبلوماسية عنها بطلب من شرطة كوريا الجنوبية.

وشكرت رئيسة الوزراء السفير على إخلاصه في عمله طوال السنوات السابقة، وقالت إنّ استمراره في عمله أصبح أمراً غير ممكن.

يذكر أنّ تصرف زوجة السفير أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين أيدوا قرار رئيس الوزراء بتنحية السفير عن منصبه.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية