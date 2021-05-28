ملحم زين يطلق أغنية أمي وضحكتك على طريقة الفيديو كليب

أطلق الفنان اللبناني ملحم زين على قناته الرسمية في موقع يوتيوب أغنية جديدة باللهجة العراقية حملت اسم أمي وضحكتك.

وحظيت الأغنية التي خصصها لمدح الأم بإعجاب متابعي النجم اللبناني، الذين أثنوا على حسن أدائه للهجة العراقية في الأغنية.

وأغنية أمي وضحكتك من كلمات مهند العزاوي، وألحان علي جاسم، وتوزيع أحمد المهندس، وإخراج علي سرحان.

وكان الفنان اللبناني قد وضح قبل مدّة أسباب ابتعاده عن وسائل التواصل الاجتماعي، وقال إنّه لا يجد نفسه فيها.

وأشار لأنّ شخصيته لا تتوافق مع هذه الوسائل، وذلك لأنّه لا يفضل نشر تفاصيل حياته اليومية عليها.

وقال إنّ هناك عدد كبير من الفنانين العرب الغير نشطين على مواقع التواصل الاجتماعي أمثال كاظم الساهر، صابر الرباعي، ماجد المهندس، وغيرهم.

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