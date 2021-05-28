مليارات الدمّ.. أغنى 10 مجرمين عبر التاريخ

لا عجب أن الذين يعلمون في الأنشطة الإجرامية بمختلف أنواعها يحصلون على أموال أكثر بكثير من الأعمال القانونية، وعلى الرغم من اتخاذ العديد من البلدان حلولًا للقضاء على الأنشطة الإجرامية؛ إلا أنها لا زالت مستمرةً في النمو.

وتجلب الأنشطة الإجرامية المختلفة مثل الاتجار بالبشر أو تهريب المخدرات والأسلحة الكثير من المال لمن يعمل فيها، وإليكم أغنى عشرة مجرمين في التاريخ.

بابلو اسكوبار: من منّا لما يسمع بهذا الاسم؟، أحد أشهر وأقوى مجرمين العالم، أطلق عليه لقب “ملك الكوكايين” ويقال إنه أغنى مجرم في التاريخ وقد تم تقدير ثروته بـ 30 مليار دولار، وكان قد احتل المركز السابع في قائمة أغنى رجل في العالم في مجلة “فوربس” سابقًا، وقد تم قتله من قبل الشرطة الكولومبية بمساعدة الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1993.

أمادو كاريلو فوينتيس: كان فوينتيس أحد أباطرة المخدرات في المكسيك، اشتهر بنقل المواد الممنوعة عبر أسطول من الطائرات كما كان يستخدم كولومبيا لغسيل الأمور، وتقدر ثروته بـ 25 مليار دولار، توفي في عام 1997 عن عمر ناهز 40 عامًا، أثناء إجراء عملية جراحية تجميلية لتغيير شكله بسبب ملاحقة الحكومة المكسيكية له.

سيمون موغيلفيتش: زعيم الجريمة في روسيا، وسرعان ما أسّس مؤسسة إجرامية جيدة التنظيم بأسلوب المافيا الأمريكية، ويعتبر أخطر رجل عصابات في لعالم متهم بتهريب الأسلحة من FBI والقتل العمد والاختطاف وتهريب المخدرات، وتقدر ثروته بـعشرة مليارات دولار، يعيش حاليًا في موسكو ولديه ثلاثة أطفال.

ليونا هيلمسلي: سيدة أعمال أمريكية مُدانة بالعديد من الجرائم، أدينت بتهمة التآمر للاحتيال على الولايات المتحدة ومن أشهر مقولاتها عندما قالت: “نحن لا ندفع الضرائب الصغار من يدفعون فقط” وتقدر ثروتها بـثمانية مليارات دولار.

داود إبراهيم: من أشهر تجار المخدرات في الهند، يُدير منظمة الجريمة الهندية ولد عام 1955، مطلوب بتهمة القتل والإرهاب والابتزاز والاتجار بالمخدرات، في عام 2003 وصفته الهند والولايات المتحدة بأنه إرهابيٌ عالميٌ، وتم رصد مكافأة قدرها 25 مليون دولار لمن يأتي برأسه لتورطه المزعوم في تفجيرات بومباي في عام 1993، وهو ثالث أكثر شخص مطلوب في العالم وفقًا لمجلة “فوربس” في 2011، يتحكم في 75% من تجارة الهيروين في العالم، وتقدر ثروته بـ 6.7 مليارات دولار.

جريسيلدا بلانكو: امرأةٌ أخرى في هذه القائمة، تعرف باسم “الأرملة السوداء” كانت إحدى زعماء المخدرات في كولومبيا وكانت مسؤولة عمّا يقرب من ألفي جريمة قتل، في 3 سبتمبر من عام 2012 تم إطلاق النار عليها وقتلها عن عمر يناهز 69 عامًا، وكانت ثروتها تقدر بملياريْ دولار.

خواكين جوزمان: يعرب باسم “إل تشابو” بسبب طوله، وهو زعيم مخدرات مكسيكي، وينظر له على أنه واحدٌ من أقوى مهربين المخدرات في العالم، وتبلغ ثروته مليار دولار.

جوزيف باتريك كينيدي: رجل أعمال معروف في الولايات المتحدة، كان تاجرًا في البورصة المالية، اكتسب ثروته من بيع الكحول في مناطق محظورة وهي تهمته الوحيدة، وبلغت ثروته 400 مليون دولار.

ألفونس غابرييل كابوني: معروف أيضًا باسم سكارفيس، رجل عصابات وتاجر أمريكي، وهو مؤسس مشارك ورئيس عصابة شيكاغو خلال فترة الحظر، ولد كابوني في نيويورك ، في يناير 1899 وتوفي في 1947، عن عمر يناهز 47 عامًا ، بعد إصابته بجلطة دماغية وكانت ثروته الصافية حوالي مائة مليون دولار.

فرانك لوكاس: مهرب مخدرات من الولايات المتحدة وعمل في هارلم في أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات، ولد في الولايات المتحدة في 9 سبتمبر 1930، اشتهر بشراء الأدوية الممنوع من جنوب شرق آسيا، وكان يفخر بأنه استورد هذه الأدوية في توابيت أفراد الخدمة الأمريكيين المتوفين، يُقال إنه كان يبيع هيروين بمليون دولار في اليوم، توفي في 2019 عن عمر 88 عامًا، وثروته قُدّرت بـ 52 مليون دولار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية