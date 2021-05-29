منفذ شحن الايفون أو الايباد لا يعمل؟ إليك كيفية حل المشكلة!

شحن الايفون أو الايباد أوشك على النفاذ، تذهب سريعاً لإحضار الشاحن وتوصله بالجهاز لتكتشف فجأة أن الهاتف لا يتم شحنه وبعد التحقق يتبين أن منفذ الشحن لا يعمل! في هذا المقال سوف نحاول بيان أسباب تلك المشكلة وكيفية حلها.

منفذ الشحن لا يعتمد عليه شحن الايفون والايباد فقط – وإن كان ذلك هو الاستخدام الرئيسي الأهم – بل أيضاً من خلاله يمكن توصيل الجهاز بالحاسوب لنقل البيانات وكذلك توصيل الجهاز ببعض الملحقات.

كيفية إصلاح مشكلة تعطل منفذ شحن الايفون أو الايباد

أعد تشغيل الجهاز



هذا هو الإجراء الأبسط الذي يمكن اتخاذه مبدئياً لمحاولة حل المشكلة، فقد تكون المشكلة في نظام التشغيل نفسه وقد يتم حلها بإعادة تشغيل الايفون أو الايباد.



حاول استخدام كابل آخر

لا تكون المشكلة في منفذ الشحن نفسه، بل قد تكون المشكلة في كابل التوصيل بين رأس الشاحن والهاتف نفسه، إذا كان حولك كابل آخر عليك تجربة استخدامه. ( حل مشكلة ارتفاع درجة حرارة الايفون والايباد ).

وشاحن آخر أيضاً

منفذ الشحن والكابل قد يكونان بلا أي مشكلة، والخطأ مثلاً في الشاحن الذي تستخدمه وخاصةً إن كان شاحن غير أصلي أو مزيف.

هل قم بتحديث جهازك لآخر إصدار؟

إصدارات النظام القديمة قد يكون بها بعض الأخطاء وجزء من وظيفة التحديث الجديدة هي حل مشاكل موجودة بالفعل أو منع مشاكل أخرى. من بين الحلول المطروحة محاولة تحديث الجهاز لآخر إصدار متوفر لاستبعاد مشاكل النظام كسبب محتمل وراء المشكلة.

قم بتنظيف منفذ الشحن

قد تتراكم الأتربة والأوساخ أو قد يعلق به جسم صغير غريب قم بنفخ بعض الهواء في منفذ الشحن أو استخدم فرشة جافة لتنظيف منفذ شحن الايفون والايباد، وقم بتوصيل الكابل مجدداً بمنفذ الشحن.

قم بالذهاب إلى مركز صيانة ابل

إن تجدِ نفعاً تلك الحلول السابقة، فلا مناص من الذهاب إلى مركز صيانة معتمد من ابل لحل المشكلة ومعرفة السبب واتخاذ الإجراءات المناسبة التي تحتاج إلى مهارة فنية كاستبدال منفذ الشحن بالكلية على سبيل المثال. عادة ما تكون تكلفة إصلاح منفذ شحن الايفون أو الايباد منخفضة.

هل واجهت مشكلة مع منفذ شحن الايفون أو الايباد سابقاً ؟ وكيف تعاملت معها ؟