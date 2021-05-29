أفضل مزايا تطبيق سيجنال التي ينبغي استخدامها لمزيد من الخصوصية

تطبيق سيجنال يزخر بكم وفير من المزايا الرائعة، ولقد اكتسب شهرة على نطاق بعد الكابوس الذي تعرض له تطبيق واتساب بعدما قررت شركة فيسبوك تطبيق سياسة الخصوصية الجديدة على المستخدمين. بالإضافة إلى ذلك جاءت تغريدة إيلون ماسك التي تصنع المعجزات دائماً في صالح سيجنال عندما أوصى المتابعين له على تويتر باستخدام سيجنال بدلاً من أي تطبيق دردشة أخر حفاظاً على خصوصياتهم.

وبالفعل، سيجنال، على الرغم أنه ليس بنفس شهرة تطبيق واتساب أو حتى تيليغرام، ولكنه يوفر ميزة في غاية الروعة لجميع المستخدمين، إلا وهي الحفاظ على الخصوصية. تطبيق سيجنال هو الأفضل بدون منازع في حماية خصوصية المستخدمين، وهناك العديد من المزايا التي يمكن الاستفادة بها في حماية خصوصياتنا أثناء استخدامنا لهذا التطبيق الرائع. سوف نستعرض لكم الآن أفضل مزايا تطبيق سيجنال التي ينبغي أن تعتمدوا عليها وتبدؤون في استخدامها على الفور.

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1- حظر التقاط صور سكرين شوت من داخل التطبيق

واحدة من أفضل مزايا تطبيق سيجنال هي القدرة على حظر لقطات الشاشة من داخل التطبيق. بمعنى أنه إذا حاول أي شخص ما سواء كان صديقك أو أحد أفراد أسرتك أن يتلقط صورة سكرين شوت من داخل التطبيق لتصوير دردشاتك ومحادثاتك الخاصة، فهو لن يتمكن من فعل ذلك على الإطلاق. ولتفعيل هذه الميزة انقر على صورة حسابك من داخل التطبيق ثم توجه إلى إعدادات الخصوصية ثم قم بتفعيل ميزة “تأمين الشاشة”.

2- الرسائل المختفية

هذه الميزة متاحة أيضاً في تطبيق الواتساب، ولكن على تطبيق سيجنال هي مختلفة تماماً وتكون أكثر سرعة وفعالية. حيث يمكنك تفعيل ميزة الرسائل ذاتية الاختفاء بمؤقت زمني سريع أو بمجرد أن يتم قراءة الرسائل من قبل الطرفان. فعلى سبيل المثال، يمكنك تعيين مؤقت زمني مدته 5 أو 10 ثواني لكي يتم اختفاء الرسالة ذاتياً بمجرد عرضها على المستلم بعد مرور 5 أو 10 ثواني.

هي ميزة رائعة تحمي خصوصيتك بشكل أفضل. لتفعيل هذه الميزة قم بالنقر على رمز الثلاث نقاط الرأسية من داخل أي محادثة، ثم اختار الخيار الأول “الرسائل المختفية” ثم اضبط المؤقت الزمني على 5 أو 10 ثواني أو أي مدة زمنية حسب رغبتك.

3- التذكير بالملاحظات الشخصية



هناك ميزة رائعة في تطبيق سيجنال تسمح لك بتدوين ملاحظاتك وعرضها أمامك على الشاشة الرئيسية دائماً حتى لا تنساها مرة ثانية. فهي تعمل بمثابة مُفكرة تحاول تذكيرك بأهم الملاحظات التي تريد أن تتذكرها بشكل دائم أو تخشى من نسيانها.

فقط انقر على أيقونة قلم التحرير المتواجدة باللون الأزرق أسفل يسار الواجهة الرئيسية، ثم انقر فوق ميزة “الملاحظات الشخصية”، ثم ابدأ في كتابة الملاحظات التي تريد أن تتذكرها دائماً وتراها على واجهة الشاشة الرئيسية للتطبيق.

4- تفعيل ميزة لوحة المفاتيح المستترة

بطبيعة الحال تحاول جميع تطبيقات الدردشة والمحادثات النصية التنبؤ بالكلمات التي ستقوم بكتابتها بناءً على الكلمات والمحادثات التي كتبتها في السابق. على الرغم أنها ميزة رائعة ولكنها وسيلة رائعة للقراصنة والمتسللين في فهمك وتعقبك وهي ستكون مشكلة كبيرة إذا تعرض هاتفك للسرقة. ولذلك إذا كنت تريد تفعيل ميزة لوحة مفاتيح التصفح الحفي، اذهب إلى الإعدادات ثم الخصوصية ثم قم بتفعيل ميزة “لوحة المفاتيح المستترة”.

5- إلغاء الإشعارات الواردة عن انتقال مستخدمين جدد إلى تطبيق سيجنال

بمجرد أن ينتقل أصدقاء جدد أو جهات اتصال لديك إلى تطبيق سيجنال سوف تصلك إشعارات جديدة بخصوص هذا الأمر. فإذا كنت متضرر من هذه الإشعارات وتشعر جهتها بأي ضيق، فيمكنك إلغاء هذه الإشعارات في الحال. فقط انتقل إلى الإعدادات ثم الإشعارات ثم مرر الشاشة إلى الأسفل وقم بتعطيل ميزة “اخطرني متى ما…”

6- ميزة المصادقة الثنائية لإغلاق تطبيق سيجنال بكلمة سر



ميزة المصادقة الثنائية هي ميزة رائعة عبارة عن طبقة حماية إضافية لبعض التطبيقات إذا توافرت، وخاصة تطبيقات الدردشة والمحادثات النصية. بهذا الشكل لن يستطيع أي شخص فتح هذا التطبيق إلا بعد كتابة كلمة المرور الخاصة أو عن طريح ماسح بصمة الإصبع، وسيكون من المستحيل بالنسبة له الدخول إلى التطبيق.

ولتفعيل ميزة المصادقة الثنائية على تطبيق سيجنال توجه إلى الإعدادات ثم الخصوصية ثم قم بتفعيل ميزة “قفل الشاشة”. يمكنك قفل التطبيق عن طريق اختيار رمز سري أو عن طريق ماسح بصمة الإصبع.

7- تعطيل استعلام قراءة الرسائل “مؤشرات الطباعة”

تماماً مثل الواتساب، يمكنك تعطيل ميزة مؤشرات الطباعة والتي من شأنها ألا توحي للطرف الأخر عما إذا كنت قرأت رسالته أم لا. بمعنى أنك من الممكن أن تقرأ أي رسالة تصلك على سيجنال ولكن الطرف الأخر لن يعلم أنك قرأتها أم لا. لتفعيل ميزة إخفاء مؤشرات الطباعة انقر فوق الإعدادات ثم الخصوصية ثم قم بتفعيل ميزة “مؤشرات الطباعة”.

8- إخفاء محتوى رسائل تطبيق سيجنال من الإشعارات

هناك ميزة أخرى رائعة في تطبيق سيجنال والتي تسمح لك بإخفاء محتوى الإشعارات وحظرها من على شاشة القفل. بمعنى أنه إذا كنت تجلس في جلسة جماعية مع أصدقائك وهاتفك أمامهم على الطاولة وآتتك رسالة على سيجنال فلن يتمكن أصدقائك من رؤية فحوى هذه الرسالة.

كل ما سيظهر هو اسم المرسل فقط. لتفعيل هذه الميزة توجه إلى الإعدادات ثم الإشعارات ثم قم باختيار ميزة “إظهار” وحدد اختيارك على “الاسم فقط”. وبهذا الشكل لن تظهر أي رسائل على شاشة قفل الهاتف.