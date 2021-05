أدرجت منصة تويتر خدمة Twitter Blue المدفوعة الأجر في متاجر التطبيقات، مما يشير إلى أن شركة التواصل الاجتماعي قد تطلق خدمة الاشتراك التي طالما ترددت شائعات عنها قريبًا.

وعرضت متاجر تطبيقات الهواتف المحمولة الخدمة، على الرغم من عدم توفر ميزاتها المتوقعة بعد، بحسب ما أفادت البوابة العربية للأخبار التقنية.

ولطالما كان من المتوقع وجود خطة اشتراك حيث تبحث تويتر عن المزيد من الطرق لكسب المال من قاعدة مستخدميها الكبيرة.

وقالت الشركة في شهر أبريل، إن لديها 199 مليون مستخدم يمكنها كسب المال منهم كل يوم، بزيادة قدرها 20 في المئة على أساس سنوي.

وتسرد تويتر Twitter Blue في متجر تطبيقات آبل ضمن عمليات الشراء داخل التطبيق مقابل 2.99 دولار، فيما تعرض قائمة تويتر في متجر أندرويد عمليات الشراء داخل التطبيق، ولكنها لا تسرد أسعار الخدمة.

وتشمل الميزات المتوقعة للخدمة المدفوعة، زر التراجع للسماح للمستخدمين بالتراجع عن نشر التغريدات بعد إرسالها ببضع ثوان، كما تشمل الميزات أيضًا ميزة المجموعات التي تتيح للمستخدمين إنشاء قوائم منفصلة من التغريدات، ووضع لتسهيل قراءة المواضيع الطويلة.

وتم اكتشاف قوائم التطبيقات الخاصة بـTwitter Blue بواسطة جين مانشون وونغ Jane Manchun Wong، وهي باحثة مستقلة تعمل على اكتشاف ميزات التطبيق قبل إصدارها.

وقالت الباحثة، إن الخدمة تضمنت سمات وأيقونات ملونة جديدة.

هذا وقد يؤدي فرض رسوم على المستخدمين مقابل ميزات إضافية إلى زيادة قدرات تويتر في جني الأموال بشكل كبير.

وفي الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2021 وحدها، حققت الشركة عائدات بلغت مليار دولار.

ويمكن أن يؤدي العثور على مصادر أخرى للإيرادات أيضًا إلى جعلها أقل عرضة للتقلبات في الطلب العالمي على الإعلانات، فضلاً عن التغيرات التكنولوجية.

واشترت تويتر شركات في اقتصاد الاشتراكات، وشملت هذه شراء Revue في شهر يناير، التي تقدم رسائل إخبارية مدفوعة الثمن عبر البريد الإلكتروني، و Scroll، وهي خدمة تزيل الإعلانات من مواقع الويب الإخبارية.

وقدمت تويتر ميزة الإكرامية في وقت سابق من هذا الشهر، حيث تتيح هذه الميزة للمستخدمين إجراء مدفوعات صغيرة للآخرين عبر خدمات الجهات الخارجية، وتقتصر هذه الميزة في الوقت الحالي على عدد قليل من المستخدمين.

The post «تويتر» تسعى لكسب المال عبر خدمة Blue appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا