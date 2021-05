تعرَّف على أطعمة تساعد في إزالة النيكوتين من الجسم

قام طبيب روسي لمعالجة الإدمان، فاديم زوبيتسكي، بتحديد المنتجات التي من شأنها أن تساعد في إزالة النيكوتين من الجسم.

وتشمل هذه الأطعمة، الخضروات الصحية الجزر والملفوف، بحسب ما نقلت وكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية.

وبحسب الطبيب، فإن النيكوتين يخفض مستوى فيتامين “سي” في الجسم، وفي نفس الوقت، البروكلي قادر على تجديد الحاجة إلى الفيتامينات وتسريع عملية التمثيل الغذائي، وكذلك حماية الرئتين من السموم.

وتحتوي هذه الخضار أيضًا على جين NRF2، الذي يحمي خلايا الرئة من المواد الضارة، ويساعد البرتقال أيضًا على تجديد مستوى فيتامين سي في الجسم.

كما تحتوي السبانخ على حمض الفوليك أو فيتامين ب 9 الذي يزيل النيكوتين من الجسم.، ونصح الطبيب أيضاً، بتناول الزنجبيل الخام لقمع إدمان النيكوتين، بالإضافة إلى ذلك، بمساعدته، يمكن تقليل محتوى السموم في الدم من تناول النيكوتين. والحمض الموجود في التوت البري يزيل النيكوتين بسرعة من الدم.

والليمون مفيد أيضًا، “إذا كنت تدخن، تبقى المواد الضارة في جسمك لمدة ثلاثة أيام، مما يؤدي إلى إتلاف خلايا الجلد والمسام. ساعد جهاز المناعة والجلد بالليمون”.

ومع استمرار تدخين السجائر في الجسم، ينخفض ​​محتوى الفيتامينات A وC، ولتعويض نقصهما يوصي الطبيب بتناول الجزر.

وقال الطبيب الروسي: “التدخين يجعل الأوعية الدموية ضيقة للغاية، لذلك تناول عشبة القمح للحصول على ما يكفي من فيتامين E وتحسين مرونة القلب والأوعية الدموية. يمكن لعشبة القمح أيضًا أن تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مع تقدمك في السن”.

أخيرًا، يعد الملفوف مصدرًا طبيعيًا للأيزوثيوسيانات ومضادات الأكسدة الأخرى التي ستساعد في طرد النيكوتين من الجسم.

