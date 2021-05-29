افتتاح جزئي لمركز مصراتة الطبي بعد توقف أعمال الصيانة 13 عاما

أعلن مركز مصراتة الطبي، السبت، افتتاحا جزئيا للمركز بنسبة % 30 من إجمالي الأقسام، بعد توقف أعمال الصيانة فيه 13 عاماً.

وقال المدير المساعد لمدير عام مركز مصراتة الطبي “فتحي الزواوي” في تصريح للرائد، أن الافتتاح شمل أقسام الأطفال و النساء والولادة ، مشيرا إلى أن المركز سجل أول حالة ولادة في قسم النساء بعد افتتاحه، مضيفاً أن السعة السريرية للأقسام التي افتتحت بلغت 180 سريراً، إضافة إلى غرفة عناية بحديثي الولادة، وعناية بالأطفال، وغرفتي عمليات ومختبر وصيدلية.

وأكد الزواوي أن قسمي الباطنة والقلب سيفتتحان، خلال الأسبوع الجاري، موضحاً أن سبب التأخير هو عدم استكمال تجهيزهما، مناشدا وزارة الصحة باستكمال عملية التجهيز؛ لكي تتمكن الأقسام من تقديم الخدمات للمواطنين.

يذكر أن مركز مصراتة الطبي كان قد دخل عام 2008 أعمال الصيانة، التي توقفت لسنوات عديدة .

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