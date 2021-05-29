الصحة المصرية تجهز أول غرف عزل لمصابي مرض “الفطر الأسود”

أعلن وكيل مديرية الصحة المصرية محمد علي، السبت، تجهيز أول غرف عزل لمصابي الفطر الأسود؛ لحجز المشتبه في إصابتهم بهذا المرض والتعامل معهم.

وقال علي، إن قرار تخصيص غرفة عزل لمصابي هذا المرض؛ هو إجراء احترازي لظهور إصابات بالمرض، وأن الأطباء بالمستشفى تلقوا تدريباً تمهيدياً لأطباء العزل، موضحاً أنه لا فرق بين غرف عزل الكورونا والفطر الأسود -وفق الجزيرة-.

وأضاف مدير المديرية أنهم في انتظار أن تعلن وزارة الصحة المصرية بروتوكولاً علاجياً؛ للتعامل مع مصابي الفطر الأسود.

وفي سياق متصل كشف شقيق الممثل المصري “سمير غانم” حسام غانم أن سبب وفاة شقيقه هو الإصابة بمرض الفطر الأسود.

يذكر أن مرض الفطر الأسود هو عدوى فطرية تتسبب في اسوداد البشرة حول الأنف أو تحول لونها، وتُصيب المريض بضعف الرؤية أو ازدواجها، وآلام في الصدر وصعوبات في التنفس وسعال مصحوب بالدم.

يُشار إلى أن بيانات المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أوضحت أن معدل الوفاة بمرض الفطر الأسود يبلغ 54%، وربما تتباين هذه النسبة بناء على حال المرضى والعضو الجسدي المصاب.

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