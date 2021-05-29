خصومات ضخمة على برامج WinXDVD لتحويل الفيديو، تحويل DVD، ونقل البيانات من الآيفون للويندوز

بالرغم من أن الهواتف الذكية هي الأجهزة الأكثر انتشارًا بين المستخدمين وهي الأجهزة التي تجد مكانها لأيدينا على مدار اليوم، إلا أن الكمبيوتر لازال جهازًا أساسيًا، خصوصًا أنه يضم مجموعة أكبر من البرامج التي تخدم مجالات أكبر وتتيح حرية أكبر في تنفيذ مهام أكثر أهمية وأعلى جودة، واليوم نشارككم عرضًا ضخمًا على مجموعة متنوعة من برامج WinX المعروفة، حيث أنها متاحة بأقل سعر لها خلال العام بأكمله وذلك بمناسبة عيد ميلاد الشركة الخامس عشر.

برنامج WinX DVD Ripper

هذا البرنامج هو واحد من أهم برامج الشركة، وذلك لما يتيحه من مميزات وخواص، وكما نلاحظ من اسمه، فهذا التطبيق متخصص في التعامل مع اسطوانات الـDVD بشكل تقني احترافي، حيث أنه يتيح عدد من المميزات نلخصها لكم في النقاط التالية:

• تحويل الـDVD إلى نسخ رقمية بأنواع مختلفة مثل MP4، MOV وMKV

• الاعتماد على خاصية Hardware Acceleration لمعالجة وتحويل الفيديوهات في دقائق

• إمكانية عمل نسخ احتياطية أو ضغط للـDVD بمختلف أنواعه على أي نظام تشغيل أو جهاز

• يدعم تقنيات الـDVD الحديثة، التقنيات القديمة مثل 99-Title DVD وكذلك الإسطوانات المتضررة أو القديمة جدًا

البرنانج متاح الآن بسعر 19.95 دولار أمريكي لأول 50 طلب، 29.95 لما بين 51 و 200 طلب ويزيد السعر لـ39.95 و49.95 كلما تم بيع المزيد من النسخ، لذلك يجب عليك -إن كنت مهتمًا- أن تشتري البرنامج في أقرب وقت حتى تحصل عليه بأفضل سعر.

برنامج WinX HD Video Converter Deluxe

هذا البرنامج هو من البرامج الأساسية في تحويل الفيديو، فالبرنامج يتيح هو الآخر عدد من المميزات والخواص وهي كالتالي:

• تحويل الفيديوهات سواء بدقة 4K أو HD بصيغ HEVC، MKV أو MP4

• تحميل الفيديوهات وتحويلها أونلاين من أكثر من 1000 موقع على الإنترنت

• ضغط الفيديو بنسبة تصل إلى 90% دون فقدان للجودة

• إمكانية تحرير الفيديوهات، قصها، تقسيمها أو دمجها حتى ولو كانت بدقة 4K

نفس العروض السابقة تنطبق على هذا البرنامج من شركة WinX وعلى كل البرامج التالية أيضًا، ويمكنك الشراء من الرابط المشار إليه في أول فقرة أو أن تتابع معنا قراءة المقال حيث سنشاركك المزيد من التفاصيل.

برنامج WinX DVD Copy Pro

أما وعن هذا البرنامج فهو يوفر لك كل الأدوات اللازمة لإنشاء نسخ من الفيديوهات، هذا مع عدد من المميزات والخواص المتعلقة بأقراص الـDVD أيضًا نظرًا لأنها تخصص الشركة المطورة الرئيسي! ونلخص لكم في النقاط التالية:

• نسخ من DVD لـDVD أو ملف ISO أو مجلد VIDEO_TS

• نسخ الفيديو إلى DVD أو من DVD إلى ملف MPEG عالي الجودة

• تشغيل وحرق ملفات ISO وتحويلها لـDVD أو العكس

• استخراج الصوت من ملفات الفيديو

• والمزيد

برنامج WinX MediaTrans

هذا البرنامج يقدم أهمية ضخمة لمستخدمي الهواتف الذكية على وجه التحديد وخصوصًا هواتف آيفون، وذلك لما يقدمه من مميزات وخواص مع الحفاظ على سهولة الاستخدام والتصميم الجذاب:

• يتيح عمل نسخة احتياطية من الملفات على الآيفون

• نقل الصور من وإلى الآيفون والويندوز

• يقوم بتحويل الفيديوهات تلقائيًا للصيغة المناسبة لنظام iOS

• يحول الصور تلقائيًا من HEIC إلى JPG

• إمكانية إنشاء نغمات رنين للآيفون، وتحويل الآيفون إلى وحدة تخزين

كما سلُف الذكر، يمكنك الحصول على كل برنامج على حدة بالسعر الموضح وكلما اشتريت البرنامج في وقت مبكر ستوفر أكثر، نظرًا لأن الخصومات تنازلية حسب النسخ المتاحة، والمفاجئة هي أن العروض تتوفر في باقة كاملة، حيث يمكنك بمبلغ واحد فقط أن تحصل على كل البرامج السابق ذكرها بالإضافة إلى برنامج 5KPlayer لتشغيل الفيديو ولك بسعر 49.95 دولار أمريكي فقط بدلًا من 199.95 دولار أمريكي، ويمكنك أن تشتري الآن أو تطالع العروض من خلال هذا الرابط.