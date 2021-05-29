بعد إنقاذها من المهربين.. مستشفى ميداني للعناية بحوالي 80 قردا

تمكنت السلطات التايلاندية المختصة في مجال الحياة البرية، من إلقاء القبض على مجموعة من المهربين أثناء محاولتهم تهريب مجموعة من قرود “المكاك” الآسيوية طويلة الذيل.

وقالت السلطات إنّها أوقفت حافلة تقل القرود أثناء توجهها لإقليم تايلاندي مجاور لكمبودياً؛ تمهيداً لتهريبها خارج البلاد، وعثرت بداخلها على 102 من قرود المكاك الموضوعة داخل أكياس من الشبك الأزرق ومكدسة في سلال بلاستيكية.

وأشارت إلى نفوق 18 قراداً ومعاناة عدد كبير من ضيق في التنفس، الأمر الذي دفع السلطات لطلب التدخل من الأطباء البيطريين.

يُذكر أنّ الأطباء البيطريين أقاموا مستشفى ميداني مزود بشاشات الموجات فوق الصوتية لمتابعة صحة القرود التي نفق منها 18، ودخل 4 منها في العناية المركزة.

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