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بعد إنقاذها من المهربين.. مستشفى ميداني للعناية بحوالي 80 قردا

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تمكنت السلطات التايلاندية المختصة في مجال الحياة البرية، من إلقاء القبض على مجموعة من المهربين أثناء محاولتهم تهريب مجموعة من قرود “المكاك” الآسيوية طويلة الذيل.

وقالت السلطات إنّها أوقفت حافلة تقل القرود أثناء توجهها لإقليم تايلاندي مجاور لكمبودياً؛ تمهيداً لتهريبها خارج البلاد، وعثرت بداخلها على 102 من قرود المكاك الموضوعة داخل أكياس من الشبك الأزرق ومكدسة في سلال بلاستيكية.

وأشارت إلى نفوق 18 قراداً ومعاناة عدد كبير من ضيق في التنفس، الأمر الذي دفع السلطات لطلب التدخل من الأطباء البيطريين.

يُذكر أنّ الأطباء البيطريين أقاموا مستشفى ميداني مزود بشاشات الموجات فوق الصوتية لمتابعة صحة القرود التي نفق منها 18، ودخل 4 منها في العناية المركزة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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