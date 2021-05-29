أروى تُطلق أغنية باللهجة الخليجية

أطلقت الفنانة اليمينة أروى من خلال قناتها الرسمية في موقع “يوتيوب”، أغنيتها الجديدة “بديت تخون”.

وجاءت الأغنية الجديدة باللهجة الخليجية، وتناولت قضية الخيانة، ومواجهة المرأة لهذه القضية بعنفوانها.

وظهرت أروى في الفيديو كليب بفستان مميز من تصميم المصمم فؤاد سركيس، وحظيت الأغنية الجديدة بإعجاب عشاق أروى، حيث حققت أكثر من 500 ألف مشاهدة خلال أقل من 24 ساعة من طرحها.

وتركت النجمة الشابة تعليقاً مع الفيديو كليب الذي نُشر على يوتيوب، قالت فيه: أُقدّم لكم جديدي بديت تخون.

وأغنية بديت تخون من كلمات حسن عبيد، وألحان سلطان سيف، وتوزيع زين نديم، وميكس جاسم محمد.

يُذكر أنّ النجمة اليمنية نشرت قبل يومين على صفحتها على “إنستغرام” مقطع فيديو شوّقت من خلاله عشاقها للأغنية الجديدة.

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