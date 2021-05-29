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أروى تُطلق أغنية باللهجة الخليجية

تم النشر منذُ 22 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أطلقت الفنانة اليمينة أروى من خلال قناتها الرسمية في موقع “يوتيوب”، أغنيتها الجديدة “بديت تخون”.

وجاءت الأغنية الجديدة باللهجة الخليجية، وتناولت قضية الخيانة، ومواجهة المرأة لهذه القضية بعنفوانها.

وظهرت أروى في الفيديو كليب بفستان مميز من تصميم المصمم فؤاد سركيس، وحظيت الأغنية الجديدة بإعجاب عشاق أروى، حيث حققت أكثر من 500 ألف مشاهدة خلال أقل من 24 ساعة من طرحها.

وتركت النجمة الشابة تعليقاً مع الفيديو كليب الذي نُشر على يوتيوب، قالت فيه: أُقدّم لكم جديدي بديت تخون.

وأغنية بديت تخون من كلمات حسن عبيد، وألحان سلطان سيف، وتوزيع زين نديم، وميكس جاسم محمد.

يُذكر أنّ النجمة اليمنية نشرت قبل يومين على صفحتها على “إنستغرام” مقطع فيديو شوّقت من خلاله عشاقها للأغنية الجديدة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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