مُسافرة تُكسّر أسنان مضيفة على متن الطائرة

أصدرت شركة ساوث ويست الأمريكية للطيران قراراً بمنع “فيفيانا كينونيز” من استخدام طائرات الشركة؛ بسبب سلوكها السيئ.

وقالت الشركة إنّ الراكبة البالغة من العمر 28 عاماً قامت بضرب إحدى المضيفات، وتسببت بكسر اثنين من أسنانها في نهاية الرحلة التي كانت متجهة من سكرامنتو إلى سان دييغو في كاليفورنيا.

وأشارت الشركة إلى أنّ المضيفة طلبت من المرأة الالتزام بتعليمات الهبوط، إلّا أنّها رفضت ذلك، وصرخت في وجهها وضربتها.

وأكدت أنّ الشرطة كانت بانتظار المرأة عند باب الطائرة، في حين تم نقل المضيفة للمستشفى من أجل تلقي العلاج المناسب.

يُذكر أنّ حوادث السلوك السيئ أو غير المنضبط تزايدت خلال فترة انتشار كورونا، وقالت إنّها سجلت 2500 حالة حتى الآن مقارنة بـ150 حالة قبل كورونا، 1900 حالة منها كانت لركاب رفضوا وضع الكمامات.

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