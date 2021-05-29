التشويق للجيل الجديد من هواتف ون بلس نورد بعد نجاحها الضخم – ون بلس نورد CE

هاتف ون بلس نورد قد حقق نجاح باهر، وذلك لأنه أتى مع أعلى مواصفات ممكنة في ظل فئته السعرية المنخفضة نسبيًا، وهو ما أعاد ون بلس للمنافسة بشدة من ناحية الأسعار بعدما كانت هواتفها أغلى من السابق! واليوم يتم التشويق للجيل الجديد من هواتف ون بلس نورد والمتمثل بدايةً في هاتف ون بلس نورد CE.

الجيل الجديد من هواتف ون بلس نورد – ون بلس نورد CE

بدأت الشركة في التشويق للهاتف الجديد، وذلك من خلال الحساب الرسمي للسلسلة على إنستقرام، وضمن هذه التشويقة تم الإعلان عن حدث جديد يحمل الاسم Summer Launch Event، أو حدث الإطلاق الصيفي.

حسبما اكتشف المستخدمين لاحقًا، وطبقًا للتسريبات والتقارير، فنحن أمام هاتف جديد سيحمل الاسم OnePlus Nord CE 5G، وهذا الهاتف سيكون الأول ضمن الجيل الجديد من هواتف السلسلة.

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الحدث سيتم عقده في وقت قريب جدًا، بينما يُتوقع أن يهلّ علينا هاتف Nord CE 5G الجديد في وقت ما بين يوميّ 14 و20 يونيو من العام الجاري، أي أن أسابيع قليلة تفصلنا عنه!

ما هي مواصفات هاتف ون بلس نورد CE؟

التفاصيل هنا قليلة جدًا، لكن من المتوقع أن يكون الهاتف في فئة أقل من ون بلس نورد الأصلي، مع شاشة بقياس 6.5 بوصة مزوّدة بثقب للكاميرا الأمامية، هذا مع كاميرا خلفية ثلاثية العدسات ومع مستشعر بصمة مدمج في جانب الهاتف وليس في الشاشة!

حتى الآن هذا كل ما نعرفه، هذا إلى جانب أن هاتف نورد CE ذاك سيكون واحد من هواتف الجيل الجديد وليس الهاتف الرئيسي لاستبدال ون بلس نورد الأصلي.