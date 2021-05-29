تقرير مفاجيء – لا سماعات AirPods 3 جديدة من ابل هذا العام!

إذا كنت تنتظر سماعات AirPods جديدة هذا العام، فتقرير موقع بلومبيرج الإخباري الأمريكي الأخير قد يكون محبطاً بالنسبة لك حيث ذكر التقرير أن ابل قد لا تكشف عن أي إصدار جديد من سماعاتها اللاسلكية خلال عام 2021 الجاري.

AirPods 3 .. آتية في 2022

على مدار الأشهر الماضية، كانت هناك تقارير متعددة حول نية ابل إطلاق سماعات AirPods 3 خلال وقت ما في 2021 وهو ما نفته مصادر مطلعة لموقع بلومبيرج الإخباري.

آخر إصدار من سماعات ابل آيربودز كان الجيل الثاني AirPods 2 وتم الإعلان عنه في عام 2019. بحسب المصادر، فإن ابل سوف تؤجل الإعلان عن AirPods 3 إلى عام 2022 المقبل.

AirPods 3 .. هذا ما ننتظره!

من التسريبات السابقة المنشورة حول سماعة AirPods 3 القادمة تعديلات متوقعة في التصميم بتقصير جذع السماعة بعض الشيء، وهذا أيضاً سوف يستتبع بالضرورة تعديل في تصميم علبة الشحن من الخارج.

السماعة سوف تدعم تقنية الصوت المحيطي Spatial Audio لكنها على الأغلب لن تحتوي على ميزة إلغاء الضوضاء النشط Noise Cancellation.

من المتوقع أيضاً إضافة شريحة H2 جديدة من أجل تحسين الاتصال مع الأجهزة وتقليل استهلاك الطاقة، وتقليل وقت التأخير Latency Time وهي مشكلة شائعة في السماعات اللاسلكية وخصوصاً عند تشغيل الألعاب. من المتوقع كذلك إدخال تحسينات على عمر البطارية وسرعة الشحن. السعر الخاص بالسماعات لن يتغير عما هو عليه الآن. (أسعار سماعات ابل AirPods اللاسلكية).

الجيل الثاني من AirPods Pro

الحيل الثاني من سماعات AirPods Pro سوف يتم الإعلان عنه العام المقبل أيضاً بدون جذع تماماً، أي ستكون صغيرة الحجم على شكل الأذن، أشبه بتصميم سماعات أخرى كسماعات سامسونج جالكسي Buds.



بجانب كونها سماعات احترافية تدعم تقنية عزل الضوضاء النشط، سوف تضيف ابل أيضاً لها حساسات لتتبع الحركة والنشاط البدني وفقاً لتقرير بلومبيرج.