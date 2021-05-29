حادث سير يودي بحياة الممثل اللبناني حسام الصباح

فقد الوسط الفني اللبناني الفنان حسام الصباح الذي توفي اليوم؛ متأثراً بالجروح التي أصيب بها بحادث سير تعرض له قبل مدة.

وكان الفنان اللبناني قد نُقل إلى قسم العناية المركزة منذ 10 أيام، بعد تعرضه لحادث سير على طريق المصيلح في جنوب لبنان، حيث فقد السيطرة على سيارته، الأمر الذي أدى لانقلابها وسط الأوتوستراد.

ويُعد الفنان المولود عام 1948 من أهم الفنانين اللبنانيين، وشارك خلال مسيرته بمجموعة من الأعمال في مجالات المسرح والدراما، ومن أبرز مشاركته لعب دور قاتل والد جبل شيخ الجبل في مسلسل الهيبة.

ونعى عدد كبير من الفنانين والإعلاميين الفنان الراحل، ودعوا له بالرحمة والمغفرة.

يُذكر أنّ مسلسل 2020 يُعد آخر الأعمال التي ظهر فيها حسام الصباح.

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