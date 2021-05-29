ريلمي تُطلق هاتفاً جديداً ببطارية سعتها 6000 ميلي أمبير

أزاحت شركة ريلمي الصينية الستار عن هاتفٍ جديدٍ بتكلفة منخفضة ومواصفات جيدة، أطلقت عليه Realme C25s.

وسينبض بداخل هذا الجهاز معالج Helio G5، ونظام تشغيل Android 11 وواجهة Realme UI 2.0، ومعالج رسوميات ARM G52.

وزودت الشركة الصينية هاتفها الجديد بشاشة LCD مقاس 6.5 بوصة ودقة عرض 1600*72-0 بيكسل، وجودة عرض HD+، وسطوع 570 شمعةم2.

وستضم الشاشة كاميرا أمامية بدقة 8 ميغا بيكسل، وكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 48 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية والثالثة.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 128 غيغا بايت، قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فستصل سعتها لـ4 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 6000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 18 واط، واي فاي، بلوتوث، مستشعر للبصمات، منفذ USB-C، ومنفذ 3.5 للسماعات.

يُذكر أنّ الشركة الصينية ستوفر الهاتف الجديد باللونين الرمادي والأزرق، وستُطلقه في الأسواق بسعر 169 دولارا أمريكيا.

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