HP تُطلق حاسوباً جديداً مناسباً لرجال الأعمال

أعلنت شركة HP الأمريكية عن إطلاق حاسوب جديد بمواصفات خارقة، مناسب لرجال الأعمال، أطلقت عليه ZBook Studio G8.

وسينبض بداخل هذا الجهاز معالج Core i9- 11950H vPro، ومعالج رسوميات RTX 3080.

وزودت الشركة الأمريكية حاسوبها الجديد بشاشة IPS مقاس 15.6 بوصة وبدقة عرض 1080 * 1920 بيكسل، ومُعدّل سطوع 400 شمعةم2، مع إمكانية الحصول على نسخ بدقة 4K، وتردد 120 هرتز.

وستأتي الذاكرة الداخلية على شكل أقراص SSD بسعة 2 تيرا بايت، في حين ستأتي الذاكرة العشوائية بسعة 32 غيغا بايت.

وسيحتوي الحاسوب على بطارية باستطاعة عالية تجعل الحاسوب يعمل لمدة 8 ساعات، ومنافذ USB، ومنافذ HDMI، بالإضافة لمنفذ 3.5 للسماعات.

يُذكر أنّ HP ستطرح حاسوبها الجديد في الأسواق العالمية بسعر يصل إلى 650 دولارا أمريكيا.

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