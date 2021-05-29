“آيسر” تكشف عن حاسوبين لعشاق الألعاب

كشفت شركة آيسر التايوانية عن حاسوبين جديدين مناسبين لعشاق الألعاب، أطلقت عليهما Triton 500SE و Predator Helios 500.

وسيعمل الحاسوب Triton 500SE بمعالج Core i9 من الجيل 11، وكرت شاشة RTX 3080.

وزودت الشركة التايوانية هذا الجهاز بشاشة مقاس 16 بوصة، بنسبة سطوع 1250 نيت، ومعدل تحديث 165 هرتز، وإضاءة ليد تغطي ألوان DCI-P3 بنسبة 100%.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الحاسوب بسعة 4 تيرا بايت، أما بالنسبة للذاكرة العشوائية فستبلغ سعتها 64 غيغا بايت.

وسيحتوي الحاسوب على بطارية قوية تجعله يعمل لمدة 12 ساعة، ومجموعة من منافذ USB وHDMI.

أما بالنسبة للجهاز Predator Helios 500 فسيعمل بمعالجات مماثلة لمعالج الهاتف السابق، وكرت شاشة GeForce RTX 3080.

وزودت الشركة التايوانية هذا الجهاز بشاشة مقاس 17.3 بوصة، ومعدل تحديث 120 هرتز، ودقة عرض 4K.

وسيحتوي الحاسوب على ذاكرة داخلية وعشوائية مماثلة للحاسوب السابق، بالإضافة لبطارية تجعل الحاسوب يعمل لأكثر من 12 ساعة.

يُذكر أن آسوس ستُطلق الحاسوبين الجديدين في الأسواق العالمية في أغسطس القادم، بسعر 1750 دولارا للحاسوب Triton 500SE، و2500 دولار للحاسوب Predator Helios 500.

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