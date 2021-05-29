الصحة العالمية تُحدد الطريقة الوحيدة للقضاء على كورونا

حدد مدير الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية “هانز كلوغه”، النسبة التي يحتاجها العالم للقضاء على فيروس كورونا.

وقال إنّ العالم يحتاج لتطعيم 70% من سكانه على أقل تقدير حتى نتمكن من تجاوز فيروس كورونا، والقضاء عليه، وأشار إلى أن وتيرة التحصين في أوروبا لا تزال بطيئة نوعاً ما، وأنّ عدوى النُسخ المتحورة من الفيروس تثير القلق في القارة العجوز.

ودعا لتسريع وتيرة اللقاحات في العالم، وزيادة عدد الجرعات من أجل القضاء على الفيروس الذي أخذ وقتاً أكثر من المتوقع.

وأشار إلى عامل السرعة في القضاء على أي وباء، وقال إنّ هذا العامل كان مفقوداً نوعاً ما في التعامل مع كوفيد19.

يُذكر أنّ 26% من سكان المناطق التي تعدّها منظمة الصحة العالمية ضمن أوروبا حصلوا على أولى جرعات اللقاح، في حين تلقى 36% من سكان الاتحاد الأوروبي الجرعة الأولى، في حين حصل 16.9% على الجرعتين.

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