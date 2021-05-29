ماجد المهندس يحقق نجاحاً كبيراً بأغنية الفاتنة

تمكن النجم العراقي ماجد المهندس من تحقيق إنجاز جديد بأغنية الفاتنة التي أطلقها عبر قناته الرسمية في مقع يوتيوب قبل حوالي أسبوعين.

حيث تخطى عدد مشاهدات الأغنية على يوتيوب حاجز الـ8 ملايين مشاهدة، وسط تفاعل كبير من عشاق النجم العراقي الملقب بأمير الغناء العربي.

وعبّر ماجد المهندس عن سعادته بالنجاح الذي حققته الأغنية، وشكر جماهيره على الدعم الكبير الذي قدموه له.

وأغنية الفاتنة من كلمات نهار، وألحان أحمد الهرمي، وتوزيع سيروس.

وكان النجم العراقي قد أطلق أغنية واحش الدنيا على طريقة الفيديو كليب بالتزامن مع إطلاق أغنية الفاتنة، من كلمات أحمد العلوي، وأحمد الهرمي، وتوسيع موسيقي زيد نديم.

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