“خفاش” ينشر الرعب في طائرة ويُغيّر مسارها

اضطرت الطائرة بيونغ 737 التابعة للخطوط الجوية الهندية للعودة إلى مطار أنديرا غاندي الدولي في نيودلهي بعد نصف ساعة من إقلاعها.

حيث تفاجأ ركاب الرحلة المتجهة إلى مطار نيويورك في أمريكا بوجود خفاش على متن الطائرة، الأمر الذي تسبب بإثارة الذعر بينهم.

وقام طاقم الطائرة بإبلاغ الكابتن عن وجود الخفاش بداخل المقصورة، والذي تواصل بشكلٍ مباشر مع الحركة الجوية في المطار والتي أعلنت حالة الطوارئ الاحتياطية.

وعاد الكابتن بالطائرة للمطار، حيث تم استدعاء موظفي الحياة البرية الذين وجدوا الخفاش ميتاً في درجة رجال الأعمال بالقرب من المقعد رقم 8.

وبعد إزالة الخفاش الميت تم تطهير الطائرة، ونقل ركابها لطائرة أخرى أوصلتهم في وقتٍ لاحق إلى مطار نيويورك الدولي

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