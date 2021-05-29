امرأة تفقد حياتها أثناء “جلسة تسمير”

تفاجأت امرأة أسترالية أثناء خضوعها لجلسة تسمير في أحد صالونات بوجود امرأة خمسينية ميتة داخل الجهاز.

وقالت المرأةّ إنّها حاولت التواصل مع المرأة الأخرى، لكنّها لم تستجب لها، وهذا ما دفعها لإبلاغ إدارة الصالون التي أتت على الفور وأخرجت المرأة من الجهاز الذي ظلّت فيه لساعتين.

وحاول فريق الإسعاف الذي تم استدعاؤه لمكان الحادث إنقاذ حياة المرأة الخمسينية دون جدوى.

وأكدّت الشرطة الأسترالية بأنّ وفاة المرأة جاءت بصورة طبيعية، وأشارت لعدم وجود شبهة جنائية أو أعطال في جهاز التسمير أدت لوفاتها.

وكان برنامج Sun Smart قد أكدّ في وقتٍ سابق بأنّ مقصورات التسمير تعد من الأسباب الرئيسية لحدوث سرطان الجلد، ودعا القائمون على البرنامج الناس لمراجعة طبيب الجلدية قبل الخضوع لجلسات التسمير.

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