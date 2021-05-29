أوبو تكشف عن سماعة جديدة بميزة إلغاء الضوضاء

كشفت شركة أوبو الصينية عن سماعة جديدة بميزة إلغاء الضوضاء وبطارية قوية أطلقت عليها OPPO Enco Free2.

وستأتي السماعة الجديدة بتصميم داخل الأذن مع رأس من للسماعة مصنوع من السيلكون لمنح المستخدم راحةً كبيرة.

وستعمل السماعة الجديدة بمحرك 10 مم، وستدعم إلغاء الضوضاء بقوة 42 ديسيبل، وبرامج ترميز AAC وsbc.

وتتميز السماعة الجديدة بمقاومتها الماء والغبار وفق معيار IP54، وباحتوائها على بطارية تجعلها تعمل لمدة 30 ساعة يمكن شحنها عبر حافظة USB.

وزودت الشركة الصينية هذه السماعة بنمط خاص بالألعاب وبزمن استجابة سريع للغاية.

يذكر أنّ الشركة الصينية ستوفر سماعتها الجديدة في الأسواق العالمية بدءاً من يوم 2 يونيو القادم بألوان الأبيض والأسود، وبسعر 94 دولار أمريكي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية