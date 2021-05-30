سامسونج تعمل على هاتف مخصص للألعاب بمروحة احترافية

هواتف سامسونج تُعد من أقوى الهواتف الذكية على الإطلاق! والحديث هنا على السلاسل الرائدة مثل جالكسي S21 وجالكسي نوت 20! لكن بالرغم من ذلك، هذه الهواتف هي هواتف موجهة للاستخدام العادي، وحتى الآن الشركة ليس لديها أي بصمة واضحة في مجال الهواتف المخصصة للألعاب! لكن يبدو أن الشركة ستتدارك هذا الأمر، هذا حيث ظهرت أولى المعلومات حول هاتف سامسونج للألعاب.

سامسونج تعمل على هاتف مخصص للألعاب

ظهرت براءة اختراع/ملكية فكرية جديدة سجلّتها سامسونج ضمن مركز EUIPO للملكية الفكرية في أوروبا، وهنا سجلت سامسونج تقنية تحمل الاسم Active Fan Mode، هذا مع شعار بعنوان Unleash Your Fan Power أي أطلق العنان لقوة مروحتك!

هنا نلاحظ أن التقنية الجديدة تتمحور حول مروحة تبريد للهواتف الذكية، وكما نعلم جميعًا، الهواتف الذكية الوحيدة -من حيث النوعية- التي تحتاج لتبريد احترافي ومروحة احترافية هي هواتف الألعاب! والدليل على ذلك أن هواتف مثل جالكسي S21 ألترا ونوت 20 ألترا لا تضم مراوح تبريد!

ببساطة، وطبقًا للتسريبات والتقارير من مصادر متعددة، سامسونج تعمل حاليًا على هاتف مخصص للألعاب، خصوصًا أن الشركة وطبقًا لأحد المصادر قد أبدت ندمها على تأخرها في دخول هذا المجال.

سامسونح حقًا لا تحتاج سوى ضبط مظهر وتصميم جيدين للهاتف والاعتماد على نظام المروحة ذاك في هاتف سامسونج للألعاب، أما عن باقي المواصفات الرائدة فهي بالفعل متاحة من سامسونج في الهواتف الرائدة! ما رأيك؟ وهل تتوقع هاتف مخصص للألعاب من سامسونج قريبًا؟