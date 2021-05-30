لمرضى السكري.. فوائد متعددة تقدمها الحلبة لك

الحلبة عشب ينتمي لعائلة فول الصويا، يستخدم الناس بذوره وأوراقه وأغصانه وجذوره الطازجة والمجففة كتوابل، تظهر بعض الدراسات أن الحلبة قد يكون لها فوائد صحية متنوعة ومن أهمها أنها تساعد مريض السكري في العديد من المشكلات التي يعاني منها.

استخدامات الحلبة

توجد الحلبة في الصابون ومستحضرات التجميل والشاي، الحلبة هي واحدة من أقدم النباتات المستخدمة طبيًا ولها جذور في كل من أنظمة الطب الهندية والصينية التقليدية، تعتبر مستخلصات الحلبة مكونات في العديد من المنتجات الشائعة، بما في ذلك:

– الصابون.

– مستحضرات التجميل.

– الشاي.

– بهارات.

العناصر الغذائية الموجودة بالحلبة

تحتوي الحلبة على العديد من العناصر الغذائية الأساسية، والتي تساعد في جعلها من مضادات الأكسدة القوية، بعض هذه العناصر الغذائية تشمل:

– الكولين.

– اينوزيتول.

– البيوتين.

– فيتامين أ.

– فيتامينات ب.

– فيتامين د.

– الألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان.

– الحديد.

هل الحلبة مفيدة لمريض السكري؟

أظهرت بعض الدراسات التي أجريت على الحيوانات أن أربعة مركبات على الأقل في الحلبة لها خصائص مضادة لمرض السكري، وتساعد في التحكم في عدد من المشكلات التي يعاني منها مريض السكري، والتي تتمثل فيما يلي

1-تقليل امتصاص الجلوكوز المعوي.

2-تأخير إفراغ المعدة.

3-تحسين حساسية الأنسولين وعمله.

4-تقليل تركيزات البروتين الرابط للدهون.

في دراسة أجريت عام 2017 على الفئران التي تغذت على نظام غذائي غني بالدهون مع 2% من مكملات بذور الحلبة الكاملة لمدة 16 أسبوعًا كان لديها تحمُّل أفضل للجلوكوز من أولئك الذين لم يتلقوا المكملات.

ومع ذلك فإن الحلبة لم تحسن من تحمل الجلوكوز في الفئران التي تناولت نظامًا غذائيًا قليل الدسم، أيضًا خلص المؤلفون إلى أن 4 أيام من التمارين الطوعية على عجلة دوارة كانت في نهاية المطاف أكثر فعالية في تحسين تحمل الجلوكوز في جميع الفئران من الحلبة.

فوائد أخرى للحلبة

قد يساعد تناول الحلبة في علاج مشاكل الجهاز الهضمي وانخفاض هرمون التستوستيرون والتهاب المفاصل، في الوقت الحالي لا توجد أدلة قاطعة كافية لدعم استخدام الحلبة لأي غرض طبي، ومع ذلك فقد استخدم الناس الحلبة بأشكال مختلفة لمئات أو ربما آلاف السنين لعلاج مجموعة واسعة جدًا من الحالات ، مثل:

-مشاكل في الجهاز الهضمي ، بما في ذلك الإمساك وفقدان الشهية والتهاب المعدة

– إنتاج حليب الثدي وتدفقه.

– انخفاض هرمون التستوستيرون أو الرغبة الجنسية.

– تخفيف آلام الطمث.

– تخفيف حدة أعراض انقطاع الطمث.

– تخفيف التهاب المفاصل.

– علاج ضغط الدم المرتفع.

– فقدان الوزن.

– علاج مشاكل في التنفس.

– علاج قرحة المعدة.

– المساعدة في التئام الجروح.

– تقليل الألم العضلي.

– التخفيف من حدة الصداع النصفي.

– تقليل آلام الولادة

المصدر: الكونسلتو

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