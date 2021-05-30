كاميرا ايفون 13 – تقنية التثبيت البصري عبر تحريك المستشعر قادمة لجميع الإصدارات!

هاتف ايفون 12 برو ماكس هو هاتف الايفون الوحيد الذي يحتوي على تقنية تصوير مميزة وهي تقنية التثبيت البصري عبر تحريك المستشعر Sensor-shift OIS. في العام الجاري يبدو أن تلك التقنية سوف يتم تعميمها لتشمل كافة إصدارات هواتف ايفون 13 القادمة.

تقنية التثبيت البصري عبر تحريك المستشعر

هذه التسريبات مصدرها صحيفة DigiTimes الإخبارية التايوانية، وهو التسريب الثاني الذي يتناول نفس الموضوع منذ يناير الماضي.

تقنية التثبيت البصري عبر تحريك المستشعر Sensor-shift كما يشير اسمها تقوم بعمل التثبيت البصري OIS عبر تعويض حركة الهاتف بحركة المستشعر وليس حركة العدسات كما هو معتاد.

هذه التقنية تعطي ثبات أفضل عند التصوير كما تحسن من جودة الصور الملتقطة بشكل كبير مقارنة بالتثبيت البصري التقليدي أو التثبيت الإلكتروني بالطبع.

تقنية التثبيت البصري عبر تحريك المستشعر Sensor-shift تستخدم في الكاميرات الاحترافية DSLR واتجاه ابل إليها في هواتف ايفون 12 برو ماكس كان ثورياً بحسب ما ذكرت ابل عبر موقعها الرسمي.

الفرق بين تقنية التثبيت البصري OIS وتقنية تحريك المستشعر Sensor Shift أن الأولى تقوم بتحريك العدسات لتعويض أي حركة خارجية قد تسبب تشويش الصورة أو الفيديو أما الثانية الجديدة فتقوم بتحريك المستشعر ذاته.

على مستوى النتائج قد تعطي تقنية تحريك المستشعر المنتظرة نتائج أفضل قليلاً وصوراً أكثر حدة في تفاصيلها.

من مزايا تقنية تثبيت الصور الجديدة في الايفون العام المقبل سيكون إمكانية تطبيقها على كافة الكاميرات لأنها معتمدة على المستشعر بخلاف تقنية OIS التي تتطلب عدسات من نوع خاص.

هذه إحدى التحسينات التي تنوي ابل إدخالها في كاميرا ايفون 13 بشكل معمم على جميع الإصدارات بالإضافة إلى تحسينات أخرى مثل زيادة حجم المستشعر وتصوير البورتريه بجودة أعلى في الوضع الليلي وغير ذلك.