دلال عبد العزيز تتعافى من كورونا وتبقى في المستشفى

أكدت مصادر مُقربة من الفنانة المصرية دلال عبد العزيز، تعافيها من فيروس كورونا المستجد، حيث قال الدكتور حسام حسني إنّ وضعها الآن أفضل، وإنّ العينات أظهرت خلو جسمها من الفيروس.

وأوضح الطبيب المصري أنّ زوجة الفنان الراحل سمير غانم تعاني من مضاعفات ما بعد التعافي، وهذا ما دفعهم لإبقائها في المستشفى وإمدادها بالأوكسجين لأنّها تواجه نقصاً حاداً به.

من جهةٍ أخرى طلب رامي رضوان زوج الفنانة دنيا سمير غانم الدعاء لوالدة زوجته، وقال إنّ المرحلة التي تمر بها خطرة وتحتاج فيها لمجموعة من الأدوية، مؤكداً في الوقت ذاته أنّها لا تعلم حتى الآن بوفاة زوجها، وقال لقد قمنا بفصل أجهزة التلفزيون عن غرفتها كي لا تسمع الخبر وتتأثر صحتها.

يُذكر أنّ الفنانة دلال عبد العزيز أصيبت هي وابنتها دنيا بالفيروس أثناء تصوير عالم موازي، ونقلتا الفيروس للفنان سمير غانم الذي توفي بسببه.

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