كفيف صيني يكتب اسمه في التاريخ بتسلقه قمة إيفرست

نجح الكفيف الصيني “تشانج هون” في تسلق قمة إيفرست، ليصبح ثالث ضرير في العالم يصل للقمة، وأول ضرير آسيوي يحقق هذا الإنجاز.

وعبّر الرجل البالغ من العمر 46 عاماً عن سعادته بتحقيق هذا الإنجاز، وقال إنّ الإعاقة بغض النظر عن نوعها وسببها لا تمنعك عن تحقيق أحلامك في حال كنت تملك تفكيرا سليماً.

وقال إنّ يوم 24 مايو الجاري سيظل محفوراً في ذاكرته للأبد، لأنّه اليوم الذي وصل فيه للقمة التي يصل ارتفاعها إلى 8849 متراً.

وحظي الشاب الذي فقد بصره في سن الـ21 عاماً بسبب الجلوكوما بتعاطفٍ كبير من رواد مواقع الإنترنت، الذين أثنوا على مثابرته، وإصراره على الوصول للقمة بالرغم من إعاقته.

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