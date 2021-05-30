العُمر مجرد رقم.. أمريكي ينال الشهادة الجامعية بسن الـ97

نجح الأمريكي “بيل غوست” البالغ من العمر 97 عاماً في تحقيق حلمه بالحصول على الشهادة الجامعية.

وكان المُسن الأمريكي قد اضطر لترك الدراسة في جامعة لينكولن بسبب التحاقه بسلاح الجو الأمريكي، خلال الحرب العالمية الثانية.

وبعد انتهاء الحرب دخل بيل مجال العمل، لكنّه لم يتخلَ عن حلمه في العودة إلى الجامعة.

وفي العام 2019 قرر بيل العودة إلى الجامعة واستكمال دراسته فيها، وحظي طلب بيل بموافقة إدارة الجامعة التي اعتمدت علاماته التي حققها في أربعينيات القرن العشرين.

ونجح بيل غوست في الحصول على الشهادة الجامعية في العام 2020، بسبب المجهودات الكبيرة التي بذلها في الدراسة.

واضطر بيل للانتظار حتى العام 2021 كي يحتفل بتخرجه، حيث أجّلت الجامعة الحفل العام الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا.

يُذكر أنّ كلية لينكولن قررت مكافأة المُسن الأمريكي على طريقتها الخاصة، وذلك من خلال منحه الدكتوراه الفخرية.

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