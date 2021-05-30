أحمد عز: فيلم الجريمة “يغوص داخل النفس البشرية”

قال الفنان المصري أحمد عز إنّه يقوم حالياً بتصوير مشاهده في فيلم الجريمة، وشوّق النجم المصري جمهوره للفيلم عندما وصفه بالتجربة السينمائية المختلفة عن تجاربه السابقة.

وأشار “عز” من خلال تصريحات صحفية إلى أنّ الفيلم يغوص داخل النفس البشرية، وأوضح أنّ المخرج شريف عرفة حرص على تقديم مشاهد الحركة في الفيلم بطريقة مختلفة.

وعبّر عن سعادته بالتعاون الثالث مع المخرج شريف عرفة، وأشاد بسلاسته في مواقع التصوير.

وفيلم الجريمة من تأليف أمين جمال وبطولة أحمد عز، منى شلبي، سيد رجب، ماجد الكدواني، محمد جمعة وغيرهم.

يُذكر أنّ النجم المصري شارك في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل هجمة مرتدة، رفقة هند صبري، هشام سليم، ندى موسى، ونخبة من نجوم الدراما المصرية.

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