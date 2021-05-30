تطبيقات الاسبوع للاندرويد – مجموعة جديدة كليًا من أفضل التطبيقات والألعاب مع العروض المتاحة مجانًا مؤقتًا

واحدة من أهم الهوايات لدى أي مستخدم لهاتف أندرويد -أو لهاتف ذكي عمومًا- هي تجربة المزيد من التطبيقات والألعاب بشكل مستمر، ولعلك في مرة جربت تطبيق أو لعبة بدافع الفضول فأعجبك جدًا ولازلت تستخدمه حتى اليوم! لذلك نشارككم وكعادتنا الأسبوعية مجموعة جديدة لتطبيقات اندرويد وكذلك مجموعة جديدة لألعاب اندرويد مع أبرز العروض والتطبيقات المتاحة مجانًا مؤقتًا!

تطبيق InShare واحد من أهم بدائل SHAREIt

يأتي هذا التطبيق كبديل قوي لتطبيق مشاركة الملفات الشهير SHAREIt، وهو الذي جذب ملايين المستخدمين من حول العالم نظرًا لأنه يقدم أداء مستقر أكثر من التطبيق السالف ذكره، في حين أنه يعرض إعلانات أقل بفارق ضخم! والتطبيق يستخدم في مشاركة جميع أنواع الملفات بسرعة شديدة بالاعتماد على إنشاء شبكة بين الجهازين، تمامًا مثل شير إت أو غيره الكثير.

يُذكر أن أندرويد يتيح الآن خاصية Nearby Share في جميع الهواتف والتي تقدم نفس الخاصية بدون الحاجة لبرامج خارجية! مزيد من التفاصيل في مقالنا: تعرف على خاصية Nearby Share التي تتيح نقل البيانات بين جهازين اندرويد

السعر : مجّاني

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تطبيق Spark – أفضل تطبيق لإدارة البريد الإلكتروني على أندرويد

يأتي هذا التطبيق كمدير للبريد الإلكتروني وليس كمقدم لخدمة الإيميل نفسها، أي أنه يمكنك استخدامه في فتح حساباتك على أي خدمة بريد إلكتروني مثل جيميل أو أوتلوك، ويتيح التطبيق مميزات وخواص كثيرة جدًا مثل مشاركة محتوى الإيميل على شكل رابط، إرسال إيميل محمي بكلمة مرور.. والمزيد. التطبيق مجاني وحاصد لتقييمات ممتازة ويستحق التجربة.

السعر : مجّاني

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تطبيق Shreddit الاحترافي لحذف البيانات دون رجعة

بكل بساطة، يتيح لك هذا التطبيق حذف الملفات، الصور والفيديوهات من هاتفك الأندرويد دون أي إمكانية لاستعادتها مرة أخرى! هذا في حين أنه وفي بعض الحالات يمكن لأصحاب الهواتف أن يستعيدوا ملفات تم مسحها، وهذا التطبيق يمنع ذلك، ولهذا هو مثالي إن كنت تريد مسح ملفات هامة قبل بيع هاتفك أو إعطائه لشخص آخر. التطبيق مجاني ويأتي بتقييمات ممتازة.

السعر : مجّاني

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لعبة Guardians of Cloudia الجديدة للاندرويد

بالرغم من أن اللعبة جديدة جدًا وتوفرت منذ فترة قصيرة إلا أنها الآن تمتلك أكثر من 100 ألف عملية تحميل مع تقييمات تصل إلى 4.⅖ وهذا يدفعنا لتجربتها بدون شك! اللعبة تأتي من نوع Role Playing وهي لعبة أكشن وقتال برسوميات عالية وممتازة، ننصح بتجربتها، كما يمكنك مشاهدة تجربة لعب لها من هنا.

السعر : مجّانية

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تطبيق للتعارف والدردشة والزواج الأشهر باللغة العربية دردشاتي !

تطبيق دردشاتي من اشهر تطبيقات التعارف العربية للبحث عن زواج بما لا يخالف الشريعة الاسلامية، التطبيق له شهرة واسعة جدا بالعالم العربي تشمل عدد هائل من المشتركين وامكانيات عديدة للدردشة والتعارف الجدي بهدف الزواج الحلال، التطبيق يشمل الكثير من الميزات لمن يبحث عن هذه النوعية من التطبيقات . من مميزات التطبيق ايضا الكم الهائل من المشتركين بشكل يومي ومتواصل . التطبيق يتميز ايضا بالمحافظة على نمط تعارف اخلاقي وبدون صور او معلومات خارجة عن الآداب لما يتميز به من رقابة وكثرة المستخدمين . التطبيق يمنح كل مشترك باقة اشتراك مجانية ل-3 ايام بالاضافة ايضا الى امكانيات كثيرة مجانا .

السعر : مجّاني

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لعبة Portal Dogs لعبة خطية تعتمد على الألغاز



هذه اللعبة هي حديثة الإطلاق، ومن ناحية أخرى، فهي تأتي بسعر مرتفع كلعبة مدفوعة ولها تقييمات جيدة جدًا من ناحية أخرى، وها هي متاحة مجانًا الآن، لذلك ننصح بتحميلها، وهي لعبة بلاتفورمر مثل ألعاب ماريو وكونترا وغيرها لكن مع رسوميات لطيفة ومع دعم أكثر من 50 مرحلة، جربها الآن.

السعر : مجّانية لفترة محدودة

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تطبيق English Score اختبار احترافي للإنجليزية مع شهادة



هذا التطبيق مفيد حقًا، هو ليس تطبيق تعليمي، لكن بدلًا من ذلك هو تطبيق يقوم باختبار اللغة الإنجليزية عندك، وهو مبني على مناهج British Council الغنية عن التعريف، يمكنك إجراء الاختبار بالكامل مجانًا واختبار لغتك بالكامل، وفي النهاية ستحصل على شهادة أو نتيجة، يمكنك أن تشتريها في مقابل مبلغ بسيط لتكون شهادة رسمية في اللغة الإنجليزية بمبلغ زهيد!

السعر : مجّاني

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هذا ما لدينا لهذا الأسبوع، ما رأيك في التطبيقات والألعاب في هذا المقال؟ وما هي تطبيقات وألعابك المفضلة؟ شاركنا الآن في التعليقات! ولا تنسى مطالعة تطبيقات الأندرويد للأسابيع السابقة.