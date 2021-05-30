هل تحجب “واتساب” ميزاتها عن رافضي شروط الخصوصية؟

تراجعت شركة فيسبوك الأمريكية، عن القرارات التي أصدرتها بحق الأشخاص الرافضين قبول سياسة الخصوصية الجديدة.

حيث قررت “فيسبوك” في البداية منع الرافضين من استخدام واتساب، قبل أن تتراجع عن الأمر وتكتفي بحجب بعض الميزات عنهم، لتعود مرةً أخرى وتتراجع عن هذا الأمر وتقرر عدم حجب أي ميزة عن المستخدمين الرافضين لهذه الشروط.

وقالت الشركة إنّها اتخذت هذا القرار بعد مشاورات مع خبراء الخصوصية والسلطات المختلفة.

وأكدت أنّ الحجب لن يحدث، لكنّها ستستمر في إرسال رسائل تُذكر المستخدمين بهذه الشروط.

يُذكر أنّ واتساب تلقت انتقادات شديدة بعد إعلانها عن سياسة الخصوصية الجديدة في فبراير الماضي، حيث اعتبر العديد من الأشخاص أنّ الشروط الجديدة تُنهي خصوصية المستخدمين.

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