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“فيسبوك” تُتيح ميزة طال انتظارها

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

في إطار سعيها للحد من تأثير عدد اللايكات والإعجابات على آراء المستخدمين، أطلقت شركة “فيسبوك” الأمريكية ميزة جديدة أتاحت من خلالها الفرصة للمستخدمين بإظهار عدد اللايكات على إنستغرام وفيسبوك أو إخفائه.

وقالت فيسبوك إنّ الميزة الجديدة ستمنح المستخدمين حرية أكبر في عرض منشوراتهم، وتساعدهم على عدم التأثر بعدد اللايكات.

وأشارت الشركة الأمريكية إلى أنّ الميزة الجديدة ستتوفر تحت اسم Post، وبمجرد دخول المستخدم إلى هذا القسم، سيكون قادراً على اختيار إظهار أو إخفاء عدد اللايكات.

وتهدف الشركة من هذه الميزة لتجنب الإحباط الذي يصيب صناع المحتوى، عندما تحصد منشوراتهم تفاعلاً أقل من منشورات المنافسين.

يُذكر أن فيسبوك أكدت أنّ الميزة الجديدة ستصل لجميع المستخدمين، خلال الفترة القادمة بشكل متتالي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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