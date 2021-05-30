تطبيقات الأسبوع للايفون والايباد – تطبيقات أساسية مهمة لا غنى عنها في جهازك!

نحن في أخبار التطبيقات وكما جرت العادة منذ أعوام طويلة نقدم لكم كل أسبوع مجموعة رائعة ومتميزة من التطبيقات التي يتم اختيارها من قبل محررينا، هذه الاختيارات هي نتيجة بحث وعمل دؤوب لتوفير التطبيقات التي تبحثون عنها دون العناء في البحث بين كم هائل في متجر آبل “آب ستور” ، فنتمنى دوماً أن تنال إعجابكم مع ملاحظة أن بعض التطبيقات تشملها عروض مجانية لوقت محدود، فسارع بتنزيلها وعدم تفويت الفرصة لأن هذه العروض قد تنتهي في أي وقت وموقع “أخبار التطبيقات” غير مسئول عن ذلك!

تطبيق سكينة للاستماع إلى القرءان الكريم

تطبيق مميز يتيح لك الاستماع للقرءان الكريم بسهولة بصوت أي قاريء تريد أونلاين مع إمكانية تحميل السور التي تريدها والإطلاع على معاني القرءان الكريم بجانب مزايا أخرى مثل الراديو القرءاني وإحصائيات الاستماع عبر التطبيق وآيات الرقية الشرعية والقصص القرءاني وغير ذلك.

السعر : مجاني

إضغط هنا للتحميل

تطبيق Norton Ad Blocker لحجب الإعلانات

واحد من الأدوات المهمة التي يمكنك تثبيتها على الايفون والايباد، بإمكان هذا التطبيق حجب الإعلانات ومنع المواقع والتطبيقات من تتبع نشاطك على الإنترنت مما يسرع من تصفح الإنترنت وحفظ طاقة الجهاز بالإضافة إلى تعزيز خصوصيتك.

السعر : مجاني

إضغط هنا للتحميل

تطبيق ياهو للطقس Yahoo Weather

هو تطبيق مخصص لمتابعة حالة الطقس من شركة ياهو يحتوي على واجهة مميزة للغاية، ويتيح لك متابعة طقس اليوم وتوقعات الطقس على مدار الأيام المقبلة بمعلومات تفصيلية من درجة حرارة صغرى وعظمى وشدة الرياح وجودة الهواء وغير ذلك.

السعر : مجاني

إضغط هنا للتحميل

دردشاتي – تطبيق رائع للتعارف والبحث عن زواج!

للمقبلين على زواج أو من يبحث على زوجة. نقدم لكم تطبيق دردشاتي للتعارف الزواج والشات وهو من اشهر تطبيقات التعارف العربية للبحث عن زواج او زواج مسيار بما لا يخالف الشريعة الاسلامية ويعتبر افضل برنامج تعارف ، التطبيق له شهرة واسعة جدا بالعالم العربي حيث يشمل عدد هائل من المشتركين وامكانيات عديدة للدردشة والتعارف الجدي بهدف الزواج والتعارف الحلال.

التطبيق يشمل الكثير من الميزات لمن يبحث عن هذه النوعية من التطبيقات . من مميزات التطبيق ايضا الكم الهائل من المشتركين بشكل يومي ومتواصل وامكانية العثور على نتائج لمستخدمين قريبين منك .

التطبيق يتميز ايضا بالمحافظة على نمط تعارف اخلاقي وبدون صور او معلومات خارجة عن الآداب لما يتميز به من رقابة وكثرة المستخدمين . التطبيق يمنح كل مشترك باقة اشتراك مجانية ل-3 ايام بالاضافة ايضا الى امكانيات كثيرة مجانا .

السعر : مجانا

إضغط هنا للتحميل

تطبيق Genius Scan لمسح المستندات ضوئياً

هو تطبيق يتيح لك تحويل المستندات والأوراق إلى صورة رقمية مع إمكانية تحويلها إلى ملف PDF. يستطيع التطبيق التعرف على المستندات وتحديدها وقصها تلقائياً وإضافة الفلاتر عليها وحفظها بالصيغة التي تريد، يحتوي التطبيق على مزايا أخرى إضافية لكنها مدفوعة.

السعر : تحميل مجاني

إضغط هنا للتحميل

تطبيق Sortify لترتيب يومك

هو تطبيق يساعدك على ترتيب يومك من خلال إعداد قوائم بالأشياء التي تود فعلها وكتابة الخواطر والمذكرات الشخصية وتنبيهك بالمهام التي تود القيام بها مع ويدجت صغير على الشاشة الرئيسية وغير ذلك من المزايا الأخرى.

السعر : مجاني لفترة محدودة

إضغط هنا للتحميل

تطبيق المصحف الشامل للأطفال

هو تطبيق مخصص لتعليم الأطفال تلاوة سورة الفاتحة وجزء عم بطريقة مسلية وتصميم رائع عبر تسجيل تلاوة الآيات صوتياً ثم التصحيح التلقائي مع إمكانية الحصول على جوائز افتراضية عند إتمام السورة والتقدم في الحفظ. يمكن للآباء إنشاء حسابات خاصة بهم لمتابعة مى التزام الأطفال بالحفظ.

السعر : تحميل مجاني