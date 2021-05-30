بالصدفة.. مصادرة أكبر مبلغ نقدي على الإطلاق في بريطانيا

قادت الصدفة الشرطة البريطانية لمصادرة أكبر مبلغ نقدي في تاريخها، حيث تمكنت شرطة العاصمة من إلقاء القبض على رجل نقل 5 ملايين جنيه إسترليني لسيارته.

وأكدت الشرطة أنّ أحد رجالها لاحظ شخصاً وهو يخرج من عنوان في فولهام جنوب غرب لندن، ومعه حقيبة ثقيلة يريد نقلها لسيارته.

تصرف الرجل وطريقة سيره أثارت شكوك رجال الشرطة الذين ألقوا القبض عليه وفتشوا الحقيبة، ليعثروا في داخلها على 5 ملايين جنيه إسترليني.

وقالت الشرطة إنّ التحقيقات مع الشخص أظهرت أنّ المبلغ غير شرعي، وأنّه كان ينوي استخدامه في غسيل الأموال.

يُذكر أنّ الشرطة ضبطت في شقة الشخص المقبوض عليه 39 ألف يورو و11349 دولارا أمريكيا، لتكون عملية المصادرة هذه الأكبر في تاريخ الشرطة البريطانية.

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