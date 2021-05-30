طريقة لمعرفة مشاكل الكبد بشكلٍ مبكر

أكدّ عدد من الأطباء الروس وجود مجموعة من العلامات غير الظاهرة التي تدل على وجود مشاكل في الكبد.

وحدد الأطباء هذه العلامات بتضخم الثدي عند الرجال، وظهور بقع زرقاء في الجسم، بالإضافة إلى احمرار لون راحة اليد وحول الإبهام.

وأشاروا إلى أنّ تضخم الثدي عند الرجال يحدث بسبب تراكم هرمون الأستروجين، في حين تظهر البقع الزرقاء بسبب بروتينات مسؤولة عن تخثر الدم تحدث بسبب مشكلة في الكبد وتؤدي لظهور البقع عند تعرض الجسم لصدمة خفيفة أو قوية.

أما احمرار لون راحة اليد فيحدث نتيجة ارتفاع مستوى الهرمونات الجنسية والتي تؤدي لحدوث توسع في الأوعية الدموية.

ودعا الأطباء الناس إلى إجراء فحوصات دورية للكبد والتحاليل اللازمة في حال شعروا بهذه الأعراض.

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