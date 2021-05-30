بعد نجاح “المتاهة”.. سميرة سعيد تستعد لطرح “اتنين بالليل”

أكدّت الفنانة التونسية سميرة سعيد من خلال تغريدة نشرتها على حسابها في تويتر، استعدادها لطرح أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب ستحمل اسم “تنين بالليل”.

وستطلق النجمة التونسية الأغنية على طريقة الفيديو عبر قناتها الرسمية في موقع يوتيوب.

وأغنية “اتنين بالليل” من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبد المنعم.

وكانت النجمة التونسية قد حققت نجاحاً كبيراً بأغنية “المتاهة” التي أطلقتها على طريقة الفيديو كليب منذ مدّة، حيث نالت الأغنية رضا عشاقها وتجاوز عدد مشاهداتها حاجر الـ4 ملايين مشاهدة.

وأغنية “المتاهة” من كلمات شادي نور، وألحان بلال سرور، وتوزيع هاني ربيع، وإخراج نضال هاني.

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