جواهر الكويتية تنفي شائعات شفائها من السرطان

دحضت الفنانة الكويتية “جواهر” الشائعات التي راجت مؤخراً عبر مواقع الإنترنت، وتحدثت عن شفائها من مرض السرطان.

وقالت الفنانة الكويتية من خلال مقطع فيديو نشرته على حسابها الرسمي في موقع إنستغرام، إنّها لم تتعافَ من المرض الذي تتعالج منه في بريطانيا، وأكدت عدم صحة الأخبار التي تتحدث عن عودتها لبلادها.

وأشارت إلى أنّ نبأ شفائها من المرض فأل جيد بالنسبة لها، لكنّه في الحقيقة غير صحيح.

وشكرت جواهر جميع الأشخاص الذين اتصلوا بها بعدما سمعوا نبأ تعافيها، وقالت إنّ هاتفها لم يتوقف عن الرنين أمس.

يُذكر أنّ النجمة الكويتية أعلنت إصابتها بالسرطان في فبراير 2020، وذلك من خلال نشر صورتين للناجين من المرض، وعلّقت عليهما بالقول إن شاء الله ينكتب اسمي من المتعافين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية